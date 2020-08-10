Або й дешевше!

Британський автовиробник випустив серію масштабних моделей люксового купе Bentley Continental GT у форматах 1:8, 1:43 та 1:64. Найбільша моделька коштує, як справжній автомобіль.

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На виготовлення Continental GT в масштабі 1:8 витрачається 300 годин, а рівень деталізації модельки просто приголомшливий. Зменшена копія Bentley складається з більш ніж 1000 деталей, причому збирають їх майстри самого автовиробника. При цьому, кожну машинку покупець може ще й персоналізувати, як справжню – обрати колір, дизайн коліс, оздоблення інтер’єру, розташування керма тощо. Відповідна й вартість такої 78-сантиметрової машини: 6995 фунтів стерлінгів, що становить 9140 доларів або 253 235 гривень.



Таку модельку навряд чи хтось дасть погратись малечі, а от менші – можливо. Машинка у масштабі 1:43 обійдеться у 85 фунтів (3000 гривень), а найменша, в масштабі 1:64, коштує лише 12 фунтів (435 гривень). Покупці таких модельок зможуть обирати лише колір кузова, та хромовану або чорну обробку інтер'єру.

Фото: масштабні моделі Bentley / Bentley

Наприкінці травня компанія Rolls-Royce також випустила масштабну модель свого кросовера Cullinan у масштабі 1:8. Надзвичайно деталізована модель з можливістю персоналізації коштує 27 тисяч доларів.

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