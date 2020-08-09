Царина масштабних моделей – це вам не світ справжніх авто. Тут свої авторитети, і шанований бренд прототипу тут не значить абсолютно нічого. Тож найдорожчими модельками виявляються часом геть несподівані екземпляри. А які ж саме?

Знати хоча б приблизну ціну конкретного екземпляру масштабної моделі авто повинен кожен колекціонер, інакше не можна вважати людину справнім поціновувачем. Зазначимо, що цінність моделі – в тому числі і виражена у грошах – не залежить від масштабу, хоча історично склалося, що найбільш дорогі іграшки для великих хлопчиків зустрічаються у масштабі 1/8 та 1/43.

Найдорожчі і найякісніші масштабні моделі автомобілів виробляються під замовлення, але тільки за каталогом.

Також слід розуміти, що по-справжньому цінні машинки не можна купити просто зараз у звичайному магазині – хоча, як не дивно, найчастіше там колись і були куплені. Але про все по порядку.

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Дорого-богато

Є у світі буквально одна-дві компанії, які випускають розкішні масштабні автомоделі з бездоганним деталюванням. Скажімо, як фірма під скромною назвою Amalgam Collection. “Великий” масштаб 1/8, в якому вона працює, дозволяє використовувати оригінальні матеріали: шкіру, тканину, деревину, гуму, латунь тощо. Та й технології при цьому можуть використовуватися справжні, не “іграшкові” - пошиття нитками, фрезерування тощо.

Елітні моделі в масштабі 1:8 вражають якістю деталювання і ціною.

Іноді виробники-”моделісти” використовують справжню заводську документацію, за яким прототип складали на заводі-виробнику десятки років тому! Наприклад, як це було с Bugatti La Voiture Noire, випущенной в кількох екземплярах до 110-річчя славетної марки. Подібні моделі, хоч вони і випускаються дрібними серіями, можна вважати ексклюзивними, адже ціна кожної сягає 9 – 13 тис. Замовити їх можна на сайті компанії.

Для гурманів

Найпалкіші поціновувачі мікроавтомобільчиків мріють отримати у колекцію екземпляри з найперших серій масштабу 1/43 – власне, з яких і почалося моделькове божевілля серед чоловіків. На початку 1950-х років дві британські фірми з випуску іграшок Dinky Toys и Corgi Toys почали тиражувати металеві машинки, що нагадували собою конкретні автомобілі. До них це робили й інші – наприклад, у 1920-ті рокі аж сам Citroen, але масштабу 1/43 строго ніхто не дотримувався і деталюванням особливо не заморачувався.

Перші у світі масштабні моделі сьогодні здаються примітивними, але знавці готові платити за них реальні гроші.

Довоєнні автомобільчики для пересічного збирача з України чесно кажучи, недоступні, тим більше, що і зовні вони малопривабливі.

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Більш реальні Dinky Toys и Corgi Toys 1950-х років теж мають такий собі екстер’єр, але про смаки тут сперечатися не будемо. Скажемо, однак, що знайти такі раритети можна в інтернеті. Особняком стоїть одна моделька від Dinky Toys – “Москвич-408” під каталожним номером 1410, що випускалася французьким підрозділом британської компанії у 1968 – 1971 роках. Його ціна на інтернет-майданчиках сьогодні сягає $300.

Вітчизняний автопром

Найбільше цінностей в масштабі 1/43 на теренах СРСР натиражував Саратовський завод “Тантал”. Зрозуміло, що і тут в ціні машинки перших років випуску – початку 1970-х років. Щоби придбати найцікавіше, треба стати експертом, скажемо лише, що головною ознакою ексклюзивності виступає маркування на днищі (каталожний номер А2, А10, А42), наявність або відсутність напису Made in USSR, деколі “Милиция”, “Скорая помощь”, “Аэрофлот”, “Ралли” та олімпійська символіка.

Навіть якщо не брати до уваги персональні ознаки унікальності тієї чи іншої модельки, помітно, що саратовська продукція доволі якісна як на кінець 1970-х рр.

До відома: “Волги” ГАЗ-2402 в бойовому окрасі “Швидкої допомоги” сьогодні коштує $1200, а так званий «олімпійський” РАФік А21 можна придбати не менш як за $2000. Навіть ГАЗ-13 “Чайка” в електрифікованій версії (якщо покласти поряд з дверцятами ключик, засвічуються фари) коштує дешевше – $400 – 800.

“Олімпійський” РАФ сьогодні – один з лідерів за цінністю серед моделей 1/43 із написами на кузові. Звичайний “РАФік” тих років в рази дешевше.

Ті самі $2000 просять за “Запорожець” ЗАЗ-968 саратовського виробництва 1977 - 78 рр. з номером А16. Їх було випущено не більше 1000 штук (точна цифра невідома), і їх не продавали в СРСР.

Моделька “Запорожца” ЗАЗ-968 саратовського виробництва 1977 - 78 рр. з номером А16 сьогодні коштує як чотири-п’ять діючих “Зазиків” в масштабі 1:1.

Унікальні модельки радянського виробництва можна іноді купити за смішною ціною на барахолці – серед старих іграшок. Щоправда, стан найчастіше буде поганенький, і не буде одного з головних атрибутів цінності – рідної коробки.

Помилкові раритети

Головне, аби екземпляр був якомога більш малотиражним, а що було причиною цього неважливо. Це правило діє не тільки у світі масштабних машинок, наприклад, браковані поштові марки теж є жаданим предметом для колекціонерів.

Навіть помилки у написах на днищі – привід для переведення модельки в категорію раритетів. Колекціонери знаються у роках випуску і ознаках підробок.

Скажімо, для фанатів масштабу 1/43 величезна рідкість – саратовський “Москвич-412 Иж” с каталожним номером 10А замість А10 (літеру традиційно писали на першому місці). Такий випускався лише на самому початку випуску цієї позиції, орієнтовно у 1975 – 76 році, тому коштує близько $400. Були й інші помилкові серії, також з помилковою нумерацією – і вони сьогодні теж у ціні.

Рекомендація Авто24

Насправді зовсім необов’язково прагнути здобути якусь дуже коштовну масштабну модель, цінність колекції в іншому – вона повинна подобатись власнику. Крім того, можна надати колекції певної системності: дехто прагне збирати модельки певного тематичного напрямку, дехто – певного часового періоду тощо. Ну а коли вже буде виповнена уся тематична програма – тоді можна буде подумати про пошуки коштовних екземплярів.

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