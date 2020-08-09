Царство масштабных моделей – это вам не мир настоящих авто. Здесь свои авторитеты и уважаемый бренд прототипа здесь не значит абсолютно ничего. Поэтому самыми дорогими моделями оказываются порой совершенно неожиданные экземпляры. А какие же именно?

Знать хотя бы приблизительную цену конкретного экземпляра масштабной модели авто должен каждый коллекционер, иначе нельзя считать человека настоящим почитателем автомоделизма. Отметим, что ценность модели – в том числе и выраженная в деньгах – не зависит от масштаба, хотя исторически сложилось, что наиболее дорогие игрушки для больших мальчиков встречаются в масштабе 1/8 и 1/43.

Самые дорогие и самые качественные масштабные модели автомобилей производятся под заказ, но только по каталогу.

Также следует понимать, что по-настоящему ценные машинки нельзя купить прямо сейчас в обычном магазине – хотя, как ни странно, чаще всего там они когда-то и были куплены. Но обо всем по порядку.

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Дорого-богато

Есть в мире буквально одна-две компании, которые выпускают роскошные масштабные автомодели с безупречной деталировкой. Скажем, такие, как производит фирма под скромным названием Amalgam Collection. “Большой” масштаб 1/8, в котором она работает, позволяет использовать оригинальные материалы: кожу, ткань, древесину, резину, латунь и тому подобное. Да и технологии при этом могут использоваться настоящие, не “игрушечные” – пошив нитками, фрезерование и тому подобное.

Элитные модели в масштабе 1:8 поражают качеством детализации и ценой.

Иногда производители-”моделисты” используют настоящую заводскую документацию, по которой прототип собирали на заводе-изготовителе десятки лет назад! Например, как это было с Bugatti La Voiture Noire, выпущенном в нескольких экземплярах к 110-летию знаменитой марки. Подобные модели, хоть они и выпускаются мелкими сериями, можно считать эксклюзивными, ведь цена каждой составляет $9000 –13000. Заказать их можно на сайте компании.

Для гурманов

Наиболее пылкие ценители микроавтомобильчиков мечтают получить в коллекцию экземпляры самых первых серий масштаба 1/43 – собственно, с которых и началось модельное безумие среди мужчин Старого Света. В начале 1950-х годов две британские фирмы по выпуску игрушек Dinky Toys и Corgi Toys начали тиражировать металлические машинки, которые напоминали собой конкретные автомобили. До них это делали и другие – например, в 1920-е годы сам Citroen, но масштаб 1/43 строго никто не соблюдал и деталировкой особо не заморачивался.

Первые в мире масштабные модели сегодня кажутся примитивными, но знатоки готовы платить за них немалые деньги.

Довоенные автомобильчики для рядового собирателя из Украины честно говоря, недоступны, тем более, что и внешне они малопривлекательны.

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Более реальные Dinky Toys и Corgi Toys 1950-х годов тоже имеют такой себе экстерьер, но о вкусах здесь спорить не будем. Скажем однако, что найти такие раритеты можно в интернете. Особняком стоит одна моделька от Dinky Toys – “Москвич-408” под каталожным номером 1410, выпускавшаяся французским подразделением британской компании в 1968–1971 годах. Ее цена на интернет-площадках сегодня достигает $300.

Отечественный автопром

Больше всего раритетов в масштабе 1/43 на просторах СССР натиражировал саратовский завод “Тантал”. Понятно, что и здесь в цене машинки первых годов выпуска – начала 1970-х годов. Чтобы купить самое интересное, нужно стать экспертом, скажем лишь, что главным признаком эксклюзивности обычно выступает маркировка на днище (каталожный номер А2, А10, А42), наличие или отсутствие надписи Made in USSR, иногда деколи или тамповка “Аэрофлот”, “Скорая помощь”, “Милиция”, “Ралли” и олимпийская символика.

Даже не принимая во внимание признаки уникальности той или иной модельки, замечаем, что саратовская продукция довольно качественная как для 1970-х гг.

К сведению: “Волги” ГАЗ-2402 в боевой раскраске “Скорой помощи” сегодня стоят $1200, а так называемый “олимпийский” “рафик” А21 можно купить не менее чем за $2000. Даже ГАЗ-13 “Чайка” в электрифицированной версии (если положить рядом с дверцей ключик, загораются фары) стоит дешевле – $400–800. Тем более, что такая “Чайка” существует и в новодельном исполнении.

“Олимпийский” РАФ сегодня – один из лидеров по ценности среди моделей 1/43 с надписями на кузове. Обычный “Рафик” тех лет в разы дешевле.

Те же $2000 просят за “Запорожец” ЗАЗ-968 саратовского производства 1977–78 гг. с номером А16. Их выпустили не более 1000 штук (точная цифра неизвестна), и никогда не продавали в СССР.

Моделька “Запорожца” ЗАЗ-968 саратовского производства 1977–78 гг. с номером А16 сегодня стоит как четыре-пять действующих “Зазиков” в масштабе 1:1.

Уникальные модельки советского производства можно иногда купить по смешной цене на барахолке – среди старых игрушек. Правда, состояние чаще всего будет неважное, и не будет одного из главных атрибутов ценности – родной коробки.

Раритеты с браком

Главное, чтобы экземпляр был как можно более малотиражным, а что было причиной этого – неважно. Это правило действует не только в мире масштабных машинок, например, бракованные почтовые марки тоже являются вожделенным предметом для коллекционеров.

Даже ошибки в надписях на днище – повод для перевода модельки в категорию раритетов. Коллекционеры разбираются в годах выпуска, а также в признаках современных подделок.

Скажем, для фанатов масштаба 1/43 огромная редкость – саратовский “Москвич-412 Иж” с каталожным номером 10А вместо А10 (букву традиционно писали на первом месте). Такой выпускался только в самом начале выпуска этой позиции, ориентировочно в 1975–76 году, поэтому стоит порядка $400. Были и другие ошибочные серии, также с неправильной нумерацией – и они сегодня тоже в цене.

Рекомендация Авто24

На самом деле совсем необязательно стремиться получить какую-то очень дорогую масштабную модель, ценность коллекции в другом – она должна нравиться владельцу. Кроме того, можно придать коллекции определенную системность: одни стремятся собирать модельки по тематическому направлению, другие – определенному временному периоду и тому подобное. Ну а когда уже будет наполнена вся тематическая программа – тогда можно будет подумать о поисках дорогих экземпляров.

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