Мечта, которая достигается легко, ничего не стоит. Однако некоторые взрослые мальчишки мечтают о собственных коллекции автомобилей. Это недостижимо даже для многих олигархов, но существуют масштабные модели-копии. Вот с них сделать автопарк очень легко.

На случай несовпадения желаний и возможностей когда-то изобрели такое хобби, как масштабные модели авто. Это отдельный недетский мир, который задолго до появления компьютерных игр создал виртуальную реальность для миллионов людей с бензином в крови. О нем можно писать целые книги, но здесь мы коснемся только азов этого великого дела. Речь пойдет о так называемых стендовых моделях, которые не имеют привода для движения и системы управления.

Модели-копии большого масштаба позволяют себе только состоятельные люди: цена этих раритетов как у настоящих полноразмерных авто. Владелец этой копии лимузина ЗИС-110 имеет такой же в натуральную величину.

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Масштабные модели можно классифицировать по двум большими классам: по масштабу уменьшения и по качеству воплощения. В последнем случае нет предела, ведь существуют копии не просто с открывающимися дверцами, а с дверцами, которые запираются на замок, а также – с работающей копией ДВС под капотом и соответствующей трансмиссией, не говоря уже о других "мелочах".

Относительно масштабов, их тоже немало, однако есть несколько основных, которых придерживаются наиболее уважаемые производители. Для коллекционера любого уровня это важно, чтобы иметь возможность со временем докупать желаемые модели в одном масштабе.

Какие бывают модели-копии

Масштаб 1:8

Один из самых распространенных масштабов, который, однако, стоит внимания для понимания границ фанатизма – как собирателей, так и производителей. Поражает не только цена ($1000 - $13 000), но и точность изготовления деталей, и некоторый функционал. Например, у известных в Украине моделей ЗИС-110 и "Победа", которые распространялись по подписке, дверцы захлопываются на замки, а освещение в салоне имитирует по цвету лампы накаливания середины ХХ века.

Трудно поверить, что на этих фото не настоящая машина, а ее высококачественная копия. Неудивительно, что стоит подобная более 10 тыс. долларов.

Эти модели большого размера – настоящая элита смасштабированного мира, ведь изготовление многих деталей осуществляется по "настоящим" технологиям – то есть на станках и оборудовании, аналогичному установленному на настоящих автозаводах. Используются настоящие материалы – кожа, тестиль, сталь, хром, алюминий и тому подобное.

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Масштаб 1:18

Более доступный масштаб, который, впрочем, позволяет очень точно отразить все детали прототипа. Причем в таком размере есть возможность во всех подробностях воспроизвести и силовой агрегат под капотом, и текстильную обивку сидений, и действующую подвеску с управляемыми от руля колесами, а сами колеса сделать съемными. Количество деталей у лучших представителей этого масштаба достигает 1000, причем некоторые из них могут делаться вручную.

Легко оценить размеры моделей разных масштабов: Willys MB 1:72, Fiat 500 1:43, Dodge Viper 1:32, ГАЗ-21 1:24, Dodge Coronet R/T 1:18, Cadillac Eldorado 1:18.

Модели 1:18 недешевы (1 200 - 10 000 грн), причем исключений нет, ведь их изготовлением не занимаются китайские фирмочки, которые массово штампуют дешевые модельки меньших масштабов. Но не только цена ограничивает распространение данного масштаба в кругах собирателей: длина одного экземпляра достигает 30 см, и для хранения хотя бы небольшой коллекции нужно немало места. Еще один минус этого масштаба – ограниченный модельный ряд, то есть вы можете просто не найти автомобиля своей мечты в исполнении 1:18.

Масштаб 1:24

Удачное сочетание доступности и возможностей деталировки. Изготовлением автомобильчиков в данном размерном классе занимаются многие компании во всем мире, поэтому скорее всего вам удастся найти желаемый прототип в каталогах 1:24, и даже в нескольких, от разных производителей. Открывающиеся двери и капоты, работающая подвеска и рулевое управление – тоже реальность в этом масштабе.

"Двадцать четвертый" масштаб – золотая середина. Эти копии не очень дорогие и не очень громоздкие, однако размер позволяет передать все нюансы прототипа.

Главное, однако, что в этом классе еще нет (или почти нет) продуктов с неудачной копийностью, следовательно, велика вероятность найти относительно недорого (500 - 2 000 грн) то, что вам нужно. Ко всему этому данную категорию моделей удобнее накапливать в заметном количестве, ведь размер среднего экземпляра в масштабе 1:24 – порядка 20 см.

Масштаб 1:43

Это наиболее массовая категория миниатюрных копий, отчасти поэтому здесь присутствует масса нюансов. Прежде всего, в таком размере трудно соблюсти копийность, поэтому многие модели получаются менее реалистичными, чем их более крупные сородичи. Однако, небогатого коллекционера выручают некоторые китайские фирмы, которые благодаря массовости производства держат откровенно демократичную цену при неадекватно высоком качестве.

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Собственно, выбор цен и качества в "сорок третьем" масштабе несравненно шире , чем в прочих (цены 50 – 2 000 грн.). Правда, в каждом конкретном случае придется изучать, насколько удачно производителю удалось соблюсти "историческую правду". И даже между отдельными экземплярами одной модели от одного производителя могут быть существенные различия в качестве: брак покраски, отсутствие или неровная посадка мелких деталей при ручной сборке не редкость.

"Один на сорок три" – магическая формула для миллионов автофанов. Модельки этого формата широко доступны во всех смыслах.

Конечно, безупречное качество тоже доступно – для тех, кто готов заплатить более 1000 грн за модельку производства одного из высокопочитаемых брендов. Кстати, именно в этом масштабе существует много нюансов (год и страна выпуска, бокс и т.д.), которые влияют на цену конкретного экземпляра. Наконец, скромная "геометрия" автомобильчиков 1:43 позволяет коллекционировать их в огромном количестве.

Масштаб 1:72 и 1:87

Данная размерность что называется, на любителя. Сделать действительно копию машинки в таком размере (3,5 - 5,5 см) очень непросто, поэтому добрая половина их считается копиями весьма условно. И тем более интересными являются действительно удачные образцы, и тем ценнее они – в том числе и в буквальном смысле, ведь приличная модель 1:87 стоит не менее 300-500 грн. Неудивительно, что в этом формате выпускаются в основном более крупные обьекты – грузовики, железнодорожная, армейская и строительная техника. Производителей, работающих в таком мелком калибре, немного, соответственно, и модельный ряд легковых машин не очень широк.

Суперминиатюрные копии масштаба 1:72 и 1:87 – изюминка для настоящих гурманов. Такую мелочь трудно сделать реалистичной, но когда кому-то удается...

На самом деле, подробностей о каждом виде коллекционных моделей легковых автомобилей можно привести много, и возможно, к этой теме мы еще вернемся. Для начала же этого достаточно, тем более, что поиск желаемого – это тоже удовольствие.

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