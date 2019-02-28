В среде искушенных автогурманов уже несколько лет распространяется не совсем понятное увлечение: коллекционирование педальных автомобилей. Для чего покупают такую технику?

Это только на первый взгляд детские педальные автомобильчики кажутся чем-то пустым и легкомысленным. На самом деле это – отдельная индустрия со своими модельными рядами, сегментами, рейтингами и раритетами. Эксперты Авто 24 разбирались с детскими педалями.

Детские автомобильчики XX века были прочными, и переходили по наследству от поколения к поколению. На фото – “Малыш” (1965 – 1977).

Ни один мальчишка в 1950 – 1980-хх годах не отказался бы от владения такой машиной – практически настоящей. Но не все могли о ней даже мечтать: цена, парковка, место для катания – все это было доступно не каждому малышу (собственно, как и сегодня).

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Однако, практически любой родитель мог взять такую тачку напрокат – в городском парке культуры получасовая покатушка стоила 10 копеек. Выбор – что в магазине, что в прокате – был невелик, одна-две модели.

Но малыши 1970-х были продвинутыми, отличали “новый Москвич” от “старого” и исходя из этого делали свой заказ. А ведь даже их папы не знали, что трехглазый “старый Москвич” – это на самом деле Studebaker Champion, построенный по образцу итальянского производителя игрушек Giordani. Интересно, что оба педальных “Москвича” выпускали там, где и настоящие – на автозаводе АЗЛК. Для этого там работал отдельный цех, с конвейера которого педальные машинки сходили в количествах, не меньших, чем настоящие “четыреста двенадцатые” – более 100 тыс. штук в год.

Самым массовым педальным автомобилем были “Москвичи”. “Взрослый” автозавод АЗЛК собирал их на конвейере – по 100 – 120 тыс. в год!

Но кроме двух самых массовых моделей с АЗЛК (1969 – 1994 гг.), в стране выпускались также и другие педальные авто. Например, во Львове на Заводе автопогрузчиков делали “Львовянку” (1980 – 1993 гг.) – по образцу “Жигулей”, в Ленинграде – “Неву” (1970-е) с открывающимися капотом и багажником, в Челябинске – “Малыш” (1965 – 1977) и “Радугу” (1977 – 1992).



Львовский завод автопогрузчиков выпускал “Львовянку” (1980 – 1993 гг.). По традициям жанра, у педикара был прототип – “Жигули”.

У коллекционеров свои заморочки: например, львовские “Лады” особенно ценятся в исполнении с милицейским “мигалками” (должны работать!), а “Москвич – Студер” желательно искать ранних серий, с пластиковой рамкой лобового стекла. В зависимости от годов выпуска могли быть разными сиденья, рули, фары и задние фонари.

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Есть и настоящие раритеты – например, первые послевоенные машины в стиле “Победа” львовского производства под названием “Зіронька”, челябинские “Уралы” (1957 – 1964 гг.) или абсолютно уникальная “Стрела” сборки завода “Запорожсталь” (1960-е).

Настоящие раритеты нашего времени – педальные автомобили “Зіронька” (з-д “Автопогрузчик”, Львов), Стрела” (Запорожье, з-д “Запорожсталь”), “Урал” (ЧКПЗ, Челябинск)

У коллекционеров педальных автомобилей есть свои форумы, обменные фонды, существует рынок запчастей, в том числе новодельных, современного производства. Есть даже реставрационные мастерские, которые берут на себя восстановление педальных машинок. Все это хобби очень недешево стоит, но взрослые мужики находят для возни с потрепанными педальными машинками и время, и деньги. И самое интересное: вопреки устоявшемуся стереотипу о комплексах тяжелого детства, многие коллекционеры признаются, что у них в детстве такая машина все-таки была…

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