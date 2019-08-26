Какими же злыми бывают порой стереотипы! Целые десятилетия слово ЛАЗ было у нас синонимом слова автобус – и вот оказывается, что задолго до автобусов под львовским брендом выпускались – подумать только – автокраны!

Каким был первый автомобиль марки ЛАЗ, сегодня узнать несложно. Труднее понять логику хозяйственников, за десяток лет трижды поменявших специализацию предприятия. Но в послевоенный период 1945 – 1955 гг. обсуждать приказы не было принято.

Самое начало

Только вчера отгремели последние бои Второй мировой войны, а во Львове взялись за организацию автосборочного предприятия. Основанный в мае 1945-го завод заработал три года спустя, но на самом деле, собирали тут никакие не автомобили, а прицепы-автолавки, легкие прицепные фургоны-хлебовозки и ковши для экскаваторов типа «обратная лопата».

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А несколько лет спустя дошел черед и до автомобилей, правда, не совсем обычных, а самоходных автокранов грузоподъемностью 3 тонны. В 1951 году начали производить унифицированную модель крана АК-32 на шасси грузовика ЗИС-150. Это была адаптированная под львовские возможности модель К-32, которую в Советском Союзе выпускали сразу несколько заводов.

Автокран К-32 выпускался на нескольких заводах Союза, причем каждое предприятие вносило в конструкцию свои незначительные изменения. Львовская версия называлась АК-32 (1951 – 1955 гг.) и ЛАЗ-690 (1955 – ок.1964 гг.)

А в 1955-м появился первый автомобиль под брендом ЛАЗ – кран еще раз модернизировали (например, облегчили на 500 кг) и назвали ЛАЗ-690. Справедливости ради следует сказать, что прицепы и фургоны тоже носили бренд, известный нам по тысячам автобусов, до сих пор бегающих по дорогам страны: ЛАЗ-150Ф, ЛАЗ-712, ЛАЗ-729, ЛАЗ-742Б. Но хронологически автокран ЛАЗ-690 все же видится первым самоходным транспортным средством львовского автобусного завода.

Как устроен первый ЛАЗ

Автокран был рабочей лошадкой ремонтников и монтажников на строительстве, в коммунальном хозяйстве больших и малых городов, на крупных предприятиях. Собственно, он поднимал и перемещал все, что нужно было переложить с места на место в пределах его грузоподъемности и досягаемости его 6,5-метровой стрелы.

До 1957 г. автокраны ЛАЗ-690 базировались на шасси грузовика ЗИС-150 (на фото), а после того – на его модернизированной версии ЗИЛ-164

Конструктивно это была простая и неприхотливая техника, кран относили к категории канатно-блочных. Привод подъемного механизма был механическим, от рядного 8-цилиндрового двигателя ЗИСа крутящий момент передавался через коробку отбора мощности на червячные редукторы стрелового и грузового барабанов – своего рода лебедок, которые канатами поднимают, соответственно, стрелу и сам груз. На кране не было даже обязательных в нынешнее время колодок с барабанами для торможения лебедок при выполнении команды «майна!» (вниз) – использовалось торможение двигателем, подобно тому, как это происходит с автомобилем при движении накатом.

Запаска за кабиной крановщика – отличительный признак именно ЛАЗа. Фара на крыше этой кабины была только у поздних версий данной модели

Для простоты и надежности конструкторы отказались от дополнительных силовых передач и реализовали регулировку скорости подъема и опускания крюка через штатную коробку передач (кстати, пятиступенчатую!). Чтобы поднимать груз с нужной скоростью, крановщик выбирал соответствующую передачу и «поддавал газку» или наоборот «сбрасывал» обороты при помощи второго акселератора, спаренного с тем, что был у него под ногой в передней, водительской кабине.

Как ни странно, с новинкой отечественного автопрома можно было познакомиться на рекламных флаерах

Кстати, о задней кабине, которая волшебным образом превращала водителя в крановщика. Автокраны ЛАЗ отличались тем, что она была цельнометаллической, в то время как другие заводы использовали архаичный деревянный каркас. Остекление было круговым, посредине – мягкое кресло, перед ним – рычаги и педали управления подъемными механизмами и поворотом стрелы.

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Все это, с позволения сказать, крановое хозяйство первого ЛАЗа помещалось на поворотной платформе, которая через роликовое устройство опиралась на так называемый круг катания. Благодаря ему и зубчатому венцу крановщик мог поворачивать стрелу куда ему нужно.

А теперь – автобусы!

Всего во Львове было выпущено 3000 автокранов ЛАЗ-690, но в конце 1950-х завод начали переориентировать на автобусы, тем более, что первый проект таковых был готов еще в декабре 1955 г. Но о первых львовских автобусах мы расскажем в следующий раз.

Автобус “ЛАЗ Украина-1” – настоящий триумфатор автобусной недели в Ницце и выставки в Брюсселе 1967 года

А сегодня упомянем лишь, что крупнейший автобусный завод в Европе мощностью 15 тыс. автобусов в год не раз удивлял автомобильный мир своими конструкциями. Например, спроектированные во Львове модели «ЛАЗ Украина» получали Гран При автобусной недели в Ницце и звание «Лучший европейский автобус - 1967» на автобусной выставке в Брюсселе. Признанные эксперты отмечали не только выразительный стиль и комфортабельность львовских машин, но и передовое и рациональное устройство оных – о чем говорит, например, полученная тогда ЛАЗом Золотая медаль за конструкцию кузова.

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