Мрія, яка досягається легко, нічого не варта. Проте деякі дорослі хлопчаки мріють про власні колекції автомобілів. Це недосяжно навіть для багатьох олігархів, але ж існують масштабні моделі-копії. От з них зробити автопарк дуже легко.

Якщо бажання та можливості не збігаються, можна зайнятись таким хобі, як колекціонування масштабних моделей авто. Це окремий світ, який задовго до появи комп’ютерних ігор створив віртуальну реальність для мільйонів людей. Про нього можна писати цілі книги, але тут ми торкнемося тільки азів цієї великої справи. Йтиметься про так звані стендові моделі, які не мають приводу для руху і системи керування.

Моделі-копії великого масштабу дозволяють собі лише поважні люди: ціна цих раритетів – як у справжніх повнорозмірних авто. Власник цієї копії лімузина ЗІС-110 має такий самий в натуральну величину.

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Масштабні моделі можна класифікувати за двома великими класами: за масштабом зменшення і за якістю втілення. Щодо останнього меж немає, адже існують копії не просто з дверима, що відкриваться та з дистанційним керуванням, а з працюючою копією ДВС під капотом і відповідною трансмісією, не говорячи вже про інші “дрібниці”.

Відносно масштабів, їх теж чимало, проте є кілька основних, яких дотримуються найбільш масові виробники. Для збирача будь-якого рівня це важливо, щоб мати можливість з часом докуповувати бажані моделі в одному масштабі.

Які бувають моделі-копії

Масштаб 1:8

Один з найменш поширених масштабів, який, проте, вартий уваги для розуміння меж фанатизму – як збирачів, так і виробників. Вражає не тільки ціна ($1 000 – 13 000), а й точність виготовлення деталей, і деякий функціонал. Наприклад, у відомих в Україні моделей ЗІС-110 та “Победа”, що розповсюджувались за передплатою, дверцята зачиняються на замки, а освітлення в салоні імітує колір лампи розжарювання середини ХХ ст.

Важко повірити, що на цих фото не справжня машина, а її високоякісна копія. Не дивно, що коштує подібний виріб більше 10 тис. доларів.

Ці моделі найбільшого розміру – справжня еліта масштабованого світу, адже виготовлення багатьох деталей здійснюється за “справжніми” технологіями – тобто на верстатах і обладнанні, аналогічному встановленому на справжніх автозаводах. Використовуються справжні матеріали – шкіра, тестиль, сталь, хром, алюміній тощо.

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Масштаб 1:18

Більш доступний масштаб, який втім, дозволяє дуже точно відобразити всі деталі прототипу. Причому в такому масштабі є можливість в усіх подробицях відтворити і силовий агрегат під капотом, і текстильну оббивку сидінь, і діючу ходову частину з керованими від керма колесами, а самі колеса – зйомними. Кількість деталей найкращих представників цього масштабу сягає 1000 штук, причому деякі з них можуть робитися вручну.

Легко оцінити розміри моделей різних масштабів: Willys MB 1:72, Fiat 500 1:43, Dodge Viper 1:32, ГАЗ-21 1:24, Dodge Coronet R/T 1:18, Cadillac Eldorado 1:18.

Моделі 1:18 недешеві (1 200 – 10 000 грн.), причому винятків немає, адже їхнім виготовленням не займаються китайські фірмочки, що масово штампують дешеві модельки менших масштабів. Але не тільки ціна обмежує поширення даного масштабу в колах збирачів: довжина одного екземпляру сягає 30 см, і для зберігання бодай невеличкої колекції потрібно чимало місця. Ще один мінус цього масштабу – обмежений модельний ряд, тобто ви можете просто не знайти автомобіля своєї мрії у виконанні 1:18.

Масштаб 1:24

Вдале поєднання доступності і можливостей деталювання. Виготовленням автомобільчиків в даному розмірному класі займаються багато компаній в усьому світі, тому швидше за все вам вдасться знайти бажаний прототип в каталогах 1:24, і навіть – у кількох, від різних виробників. Двері та капоти, що відкриваються, і рульове управління, що працює – теж реальність у цьому масштабі.

“Двадцять четвертий” масштаб – золота середина. Ці копії не дуже дорогі і не дуже громіздкі, проте розмір дозволяє передати всі нюанси прототипа.

Головне, однак, що в цьому класі ще немає (або дуже мало) продуктів з невдалою копійністю, отже, велика ймовірність знайти відносно недорого (500 – 2 000 грн) те, що вам потрібно. До всього до того цю категорію моделей зручніше накопичувати у помітній кількості, адже розмір середнього екземпляра в масштабі 1:24 – порядку 17 – 20 см.

Масштаб 1:43

Це найбільш масова категорія мініатюрних копій, почасти саме тому тут існує маса нюансів. Перш за все, в такому розмірі важко дотримати копійність, тому багато які моделі виходять менш реалістичними, ніж їхні великі сородичі. Однак, небагатого колекціонера виручають деякі китайські фірми, які завдяки масовості виробництва тримають відверто демократичну ціну за високу якість.

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Власне, вибір цін і якості у “сорок третьому” масштабі незрівнянно широкий (50 – 2 000 грн.). Щоправда, в кожному конкретному випадку доведеться вивчати, наскільки вдало виробникові вдалося дотриматись “історичної правди”. І навіть між окремими екземплярами однієї моделі від одного виробника можуть бути суттєві відмінності в якості: брак фарбування, відсутність або нерівна посадка дрібних деталей при ручному складанні – не рідкість.

“Один на сорок три” – магічна формула для мільйонів автофанів. Модельки цього формату широко доступні в усіх сенсах.

Звісно, бездоганна якість теж досяжна – для тих, хто готовий заплатити більше 1000 грн за модельку виробництва одного з високошанованих брендів. До речі, саме в цьому масштабі існує багато нюансів (рік і країна випуску, бокс тощо), які впливають на ціну конкретного екземпляра. Нарешті, скромна “геометрія” автомобільчиків 1:43 дозволяє колекціонувати їх у величезній кількості.

Масштаб 1:72 та 1:87

Розмірність як то кажуть, на любителя. Зробити дійсно копійну машинку в такому розмірі (3,5 – 5,5 см) дуже непросто, тому добра половина їх вважається копіями вельми умовно. І тим цікавішими вбачаються дійсно вдалі зразки, і тим ціннішими вони є – в тому числі і в буквальному розумінні, адже пристійна модель 1:87 коштує 300 – 500 грн. Тож не дивно, що в цьому форматі випускаються здебільшого вантажівки, залізнична та будівельна техніка. Виробників, що працюють в такому дрібному калібрі, небагато, відповідно, й модельний ряд легкових машин не дуже широкий.

Супермініатюрні копії масштабу 1:72 та 1:87 – родзинка для справжніх гурманів. Таку дрібноту важко зробити реалістичною, але коли вже комусь вдається...

Насправді, подробиць про кожен вид колекційних моделей легкових автомобілів можна було привести ще багато, і можливо, до цієї теми ми ще повернемося. Для початку цього досить, тим більше, що пошук бажаного – це теж задоволення.

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