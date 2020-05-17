Любое коллекционирование предусматривает наличие очень ценных и дорогих экземпляров, которые хотят заполучить для своих сокровищниц все коллекционеры. Мир в масштабе 1:43 интересен тем, что найти настоящий раритет в нем можно случайно.

Особых секретов и вожделений у поклонников масштабных моделей автомобилей немало. Причем ценность раритетного экземпляра определяется не его размером, а детальностью, уровнем копирования (сходством с оригиналом) и распространенностью.

Модели автомобилей в масштабе 1:43 появились в первой половине ХХ века и были больше похожи на крепкие игрушки.

Неудивительно, что больше всего уникальных моделек встречается в масштабе 1:43 – ведь именно этот масштаб наиболее распространен среди собирателей всех уровней.

Наиболее ценные, естественно, модели первых выпусков середины 1930 – 1960 гг., когда этот вид моделирования только получил распространение.

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Модельки британских фирм Dinky Toys и Corgi Toys тогда были похожи скорее на прочные металлические игрушки, но на самом деле они копировали определенные знаковые прототипы тех времен. Однако рассказывать о них сейчас нет особого смысла, поскольку это продукция не для начинающих.

Ценности "Тантала"

Совсем другое дело – "сорок третий масштаб" отечественного производства, ведь эти модели более доступны, если не в финансовом плане, то как минимум в географическом. Автомобильчики 1:43 советского производства можно приобрести и на интернет-площадках, и на импровизированных рынках, и на барахолках. Самое интересное, что здесь в любой момент можно встретить раритетный экземпляр – и приобрести его совсем недорого, по цене сломанной игрушки. Но для этого надо знать, какие модельки 1:43 считаются особенно ценными.

Такой "РАФик" – если он не подделка – невероятная редкость, поэтому он может стоить $2000, причем не только на постсоветском пространстве.

Так, среди "саратовских" моделей (большинство отечественного 1:43 выпускались в г. Саратове на предприятиях "Тантал", "Агат", "Радон") ценятся малотиражные серии выпуска начала 1970-х. Это так называемые номерные модели, то есть – с имеющимся каталожным номером (типа А2, А10, А42) на днище. Дополнительной ценности модели добавляет отсутствие рядом надписи Made in USSR, а если есть "Сделано в СССР", то ценность средняя.

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Как минимум удваивают цену некоторые надписи на кузове или иное оформление деколями: ливрея спецмашин "Скорая помощь", "Милиция", "Аэрофлот", "Ралли", олимпийская символика. Например, ранняя "Скорая" на базе "Волги" ГАЗ-2402 сегодня уходит на аукционах за $1200, а за оригинальный РАФ "Олимпийский огонь" А21 просят $2300.

Некоторые тонкости коллекционирования моделек первых серий просто поражают: "Москвич-412" ИЖ с каталожным номером А10 в существенно дороже (около $400), чем "Москвич-412" АЗЛК с номером А2 ($250), при том что различия между ними – только в решетке радиатора. Секрет в том, что "Ижевские" модели выпускали только в 1975 – 79 гг.

"Чайка" 1981 г. с работающими фарами – модель редкая и поэтому ценная, но простенький "Москвич" определенной серии 1972 – 1975 гг. стоит еще дороже.

Безумных денег ($400 – 800) стоит особая версия “Чайки” ГАЗ-13: в начале 1980-х была так называемая электрифицированная комплектация модели А15 со светящимися фарами (пара подзаряжаемых батареек спрятана в багажнике).

Made in Ukraine

В 1980 – 90-е годы завод "Электроприбор" в г. Каменец-Подольском выпускал несколько моделей грузовиков ЗИЛ: самосвалы ЗИЛ-ММЗ 555 и -4502, седельные тягачи ЗИЛ-130В с одесским полуприцепом ОдАЗ и тому подобное. Качество литья по сравнению с саратовским "Танталом" было не очень высоким, но сегодня даже самые дешевые самосвалы стоят до $50, а тягач с полуприцепом "Борошно" – $90. Особенно редкими считаются экземпляры с деколями "Мука", ведь они выпускались только в течение трех лет.

Редкие ЗИЛ-130 производства Каменец-Подольского завода сегодня еще можно купить по дешевке – например, на барахолке среди старых детских игрушек.

В число настоящих раритетов попал и наш "Запорожец" ЗАЗ-968, который запускали в производство в Саратове в 1977 – 78 гг. под каталожным номером А16. Из-за ошибки (предположительно) технологов смогли выпустить лишь ограниченную партию 500 – 1000 штук. Причем ни одна из них не попала в советскую торговую сеть. Поэтому каждый экземпляр маленького "Запорожца", сохранившийся до наших дней, теперь на вес золота. В развитых странах сейчас продаются хорошо сохранившиеся А16 вместе с оригинальной коробкой – “всего” за $2000.

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Подделки!

Однако, следует предупредить коллекционеров: среди отечественных моделей 1/43 случается немало подделок. Нанести на кузов деколи для умелого моделиста не представляет большого труда, не говоря о замене днища на позднем "Москвиче". Мастера перекрашивают модели, поцарапанные во время детских игр, покупают запчасти, даже электрифицировать на дому "правильную" А15 "Чайка" сегодня не проблема, если это повысит ее стоимость в несколько раз.

Наличие или отсутствие нескольких букв на днище модельки может добавить к ее цене несколько сот долларов.

Добавляют путаницы и сами производители: например, тот же "Запорожец" А16 после неудачной попытки серийного производства в 1970-х вполне успешно выпускали в Саратове после 2006 – только с открывающимися капотом и багажником. А выпуск некоторых ранних "номерных" моделей на короткий срок вдруг восстанавливали в 1989-м...

Словом, чувствуете глубину знаний, которыми надо обладать, чтобы купить действительно редкую модельку 1:43? Одной статьи для эрудиции здесь мало, надо прописаться на форумах коллекционеров и тесно познакомиться хотя бы с двумя-тремя знатоками.

Рекомендация Авто24

Честно говоря, об инвестировании средств в коллекцию масштабных моделей говорить не следует. Однако, если у вас есть немного лишних денег, стоит приобрести на них что-то такое, что никогда не подешевеет – и вот здесь уже покупка редких моделей имеет смысл. Конечно, при условии, что вы настоящий автомобильный фанат и хоть немного уважаете запах бензина.

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