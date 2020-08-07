Витриманий односолодовий Black Bowmore DB5 1964 розливається у пляшки виконані з використанням деталей двигуна Aston Martin.

Шотландський віскі Black Bowmore DB5 1964 випущений лімітованою серією з 27 пляшок, із яких 25 надійдуть у продаж. Алкогольний напій має витримку в 31 рік та міцність 49,6%.

Також цікаво: Опція за ціною авто: чим прикрашають свої машини українські мільйонери

1964 рік є знаковим для двох британських фірм – Bowmore і Aston Martin, тож вони вирішили об’єднатись для символічного спільного проекту. Останній реліз, здійснений в партнерстві з Aston Martin, являє собою шостий за рахунком розлив вишуканого напою.

Якщо для винокурні 1964 рік став початком використання нової технології перегону спирту, то в історію Aston Martin він увійшов, як час становлення справжньої ікони марки – спорткара Aston Martin DB5.

Кожна пляшка для Black Bowmore DB5 1964 виготовлена ​​вручну в студії Glasstorm з Північно-Східної Шотландії. На виготовлення однієї пляшки потрібно сім днів. Нижня частина пляшки являє собою голівку поршня того самого Aston Martin DB5. Упаковка для Black Bowmore DB5 1964 також виготовляється вручну, вона обтягнута найтоншою зернистою телячою шкірою, прикрашена латунною засувкою і петлями, покритими нікелем, що нагадують про стиль DB5.

Фото: односолодовий шотландський віскі Black Bowmore DB5 1964 / Motor1

У продаж Black Bowmore DB5 1964 надійде в кінці осені 2020 року, орієнтовна вартість 50 000 фунтів стерлінгів (65 500 доларів або 1 807 858 гривень).

Читайте також: Українські суди масово виправдовують водіїв, які керували авто "напідпитку"