Выдержанный односолодовый Black Bowmore DB5 1964 разливается в бутылки изготовленные с использованием деталей двигателя Aston Martin.

Шотландский виски Black Bowmore DB5 1964 выпущен лимитированной серией из 27 бутылок, из которых 25 поступят в продажу. Напиток имеет выдержку в 31 год и крепость 49,6%.

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1964 год является знаковым для двух британских фирм – Bowmore и Aston Martin, поэтому они решили объединиться для символического совместного проекта. Последний релиз, осуществленный в партнерстве с Aston Martin, представляет собой шестой по счету разлив изысканного напитка.

Если для винокурни 1964 год стал началом использования новой технологии перегона спирта, то в историю Aston Martin он вошел как время становления настоящей иконы марки – спорткара Aston Martin DB5.

Каждая бутылка для Black Bowmore DB5 1964 изготовлена ​​вручную в студии Glasstorm из Северо-Восточной Шотландии. На изготовление одной бутылки нужно семь дней. Нижняя часть бутылки представляет собой головку поршня того же Aston Martin DB5. Упаковка для Black Bowmore DB5 1964 также изготавливается вручную, она обтянута тонкой зернистой телячьей кожей, украшена латунной защелкой и петлями, покрытыми никелем, напоминающие о стиле DB5.

Фото: односолодовый шотландский виски Black Bowmore DB5 1964 / Motor1

В продажу Black Bowmore DB5 1964 поступит в конце осени 2020 года, ориентировочная стоимость 50 000 фунтов стерлингов (65 500 долларов или 1 807 858 гривен).

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