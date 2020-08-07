Коллизия в законодательстве позволяет избегать ответственности водителям, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения до 01.07.2020.

До 01.07.2020 «пьяная езда» была административным правонарушением и согласно действующей на то время редакции ч.1 ст.130 КУоАП предусматривала штраф 10 200 грн. с лишением права управления сроком на один год.

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С 01.07.2020 вступил в силу Закон № 2617-VIIІ, который криминализировал эти действия. Вместе с тем, 03.07.2020 опубликован Закон №720-IX, согласно которому управление в состоянии алкогольного опьянения вновь стало административным проступком.

Учитывая вышесказанное, часть 1 статьи 130 КУоАП, которая до 01.07.2020 устанавливала административную ответственность, с 01.07.2020 года была отменена Законом № 2617-VIIІ с одновременной криминализацией этих действий в ст. 286-1 Уголовного кодекса.

При этом, новопринятый Закон №720-IX не распространяется на правоотношения, которые регулировались статьей 130 КУоАП в редакции до 01.07.2020, поскольку не смягчает ответственности водителей, не отменяет такую ответственность и не улучшает их положение.

Таким образом, согласно позиции судов, на факты управления в состоянии опьянения, имевшие место до 01.07.202,0 распространяется действие закона №2617-VIII, отменяющего ответственность за административные правонарушения.

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На основании указанного суды массово закрывают производство по фактам управления в «пьяном» состоянии, которые имели место до 01.07.2020. Закрытие производств происходит на основании п.6 ст. 247 КУоАП в связи с отменой с 01.07.2020 ч. 1 ст. 130 КУоАП в редакции, действовавшей до 01.07.2020.

Указанная правовая позиция согласуется и с официальной информацией на сайте Верховной Рады Украины, по которой, несмотря на указанные выше законодательные акты, в статье 130-й КУоАП не предусмотрено административной ответственности за управление транспортным в состоянии алкогольного опьянения, а так же за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Для примера, закрытие производства с учетом указанной позиции состоялось по делам Святошинского суда. Киева от 30.07.2020 №3/759/4509/20, Днепровского суда. Киева от 28.07.2020 №755/8696/20, Днепровского суда. Киева от 16.07.2020 №761/15967/20 и многих других.

Таким образом, если рассмотрение судебного дела по факту управления в состоянии опьянения, имевшее место до 01.07.2020, затянулось по настоящее время, суд может освободить водителя от ответственности в связи с отменой ч.1 ст. 130 КУоАП в редакции, которая действовала до 01.07.2020.

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