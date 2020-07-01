Введение уголовной ответственности за нетрезвое вождение может привести к тому, что те, кто управляет автомобилем в нетрезвом состоянии вообще не понесут никакой ответственности. А тем, кого лишили "прав" за это нарушение – их вернут.

Об этом очень развернуто рассказал в посте в соцсети адвокат Вадим Володарский. По его мнению введение уголовной ответственности за нетрезвое вождение приведет к тому, что всех водителей, которых обвинили в таком нарушении, могут оправдать. А тем кого лишили права управления – вернут "права".

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Ранее ответственность за управление транспортными средствами в состоянии опьянения (или отказ от освидетельствования на состояние опьянения – всегда вызывало проблемы) существовала за ст.130 КоАП. С фиксированной мерой взыскания – "в первый раз" штраф 10 200 гривен с лишением прав на год.

Затем был принят закон, который данное нарушение относил к числу уголовных проступков. Вот он. И закон этот должен вступить в силу с 1 июля 2020 года.

Закон в очередной раз решили изменить, и, в частности, отказаться как раз от уголовной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, вернув "админку" в старой редакции. Вот этот законопроект.

Именно законопроект, потому что он Верховной Радой принят, направлен на подпись президенту, но, если верить сайту Рады, по состоянию на момент написания этого поста президентом не подписан. А не будучи подписан и (!) Официально опубликован, в силу он вступить не может.

Правовые последствия

Во-первых, запомним один из основных принципов: закон, устанавливающий или усиливающий ответственность, не имеет обратной силы, а тот, который отменяет или смягчает ответственность, – обратную силу имеет. (Ст.58 Конституции, и вообще это один из общих правовых принципов.)

Теперь смотрим, что происходит у нас. Ответственность водителей за ст.130 КоАП у нас с 1 июля отменяется. Ее нет. И эта отмена ответственности имеет обратную силу. В то же время, "перевести" эти дела в "криминальный" формат по новому закону нельзя, потому что определение уголовной ответственности за данное нарушение обратной силы как раз не имеет.

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Из этого следует, что все дела в отношении водителей по ст.130 КоАП нужно закрывать. (Тем, чьи дела рассматриваются судами, как в первой инстанции, так и в апелляционной, желательно подать соответствующее ходатайство.)

Мало того. Выполнение ранее вынесенных постановлений по этой статье в отношении водителей нужно прекращать. (Специально уточняю: в отношении водителей, так как для управляющих судами ответственность по КоАП за "пьянку" остается.) То есть – все, кого лишили права управления по 130-й, могут обращаться с заявлениями в полицию с целью возвращения водительских удостоверений. Взыскание по "отмененной" статьи продолжать применяться не может. Правда, с кого уже взыскали штраф – возврату не подлежит.

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