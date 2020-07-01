Введення кримінальної відповідальності за нетверезе водіння може призвести до того, що ті, хто керує автомобілем напідпитку, взагалі не понесуть ніякої відповідальності. А тим, кого позбавили "прав" за це порушення – їх повернуть.

Про це дуже розгорнуто розповів у дописі в соцмережі адвокат Вадим Володарский. На його думку, введення кримінальної відповідальності за нетверезе водіння призведе до того, що усіх водіїв, яких звинуватили у такому порушенні, можуть виправдати. А тим кого позбавили права керування – повернуть “права”.

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Раніше відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп'яніння (або відмову від огляду на стан сп'яніння - що завжди викликало проблеми) існувала за ст.130 КпАП. З фіксованою мірою стягнення – "в перший раз" штраф 10200 гривень з позбавленням прав на рік.

Потім був прийнятий закон, який дане порушення відносив до числа кримінальних проступків – ось він. І закон вступає в силу з 1 липня 2020 року.

Закон в черговий раз вирішили змінити, і, зокрема, відмовитися від кримінальної відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп'яніння, повернувши "адмінку" в старій редакції – ось цей законопроект.

Саме законопроект, тому що він Верховною Радою прийнятий, спрямований на підпис президентові, але, якщо вірити сайту Ради, по станом на момент написання цього поста президентом не підписаний. Отже, він не вступив силу.

Правові наслідки

По-перше, запам'ятаємо один з основних принципів: закон, який встановлює або посилює відповідальність, не має зворотної сили, а той, який скасовує або пом'якшує відповідальність, – зворотну силу має (ст. 58 Конституції, та й взагалі це один із загальних правових принципів).

Тепер дивимося, що відбувається у нас. Відповідальність водіїв за ст.130 КпАП у нас з 1 липня скасовується. Її немає. І ця відміна відповідальності має зворотну силу. У той же час, "перевести" ці справи в "кримінальний" формат за новим законом не можна, тому що встановлення кримінальної відповідальності за дане порушення зворотної сили якраз не має.

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З цього випливає, що всі справи щодо водіїв по ст.130 КпАП потрібно закривати. (Тим, чиї справи розглядаються судами, як в першій інстанції, так і в апеляційній, бажано подати відповідне клопотання.)

Мало того. Виконання раніше винесених постанов за цією статтею щодо водіїв потрібно припиняти. (Спеціально уточнюю: відносно водіїв, тому що для керуючих судами відповідальність за КпАП за "п'янку" залишається.) Тобто – всі, кого позбавили права керування по 130-й, можуть звертатися із заявами в поліцію з метою повернення водійських посвідчень. Стягнення за "скасованою" статтею застосовуватися не може. Правда, якщо вже стягнули штраф, – поверненню не підлягає.

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