Міністерство внутрішніх справ, зважаючи на статистику порушень ПДР від початку роботи камер автофіксації, має намір відправляти власників авто на перенавчання.

"На сьогодні ми розглядаємо можливість того, що якщо людина порушувала правила декілька або багато разів — запровадити таку ініціативу, щоб людину відправляти на перенавчання, щоб людина могла підтвердити, чи вона може, чи вона вміє управляти транспортним засобом, чи вона знає правила дорожнього руху", - повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі каналу "Україна 24".

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Радник міністра зауважив, що наразі це лише ідея, але за певних обставин вона може бути втілена в життя. "Ми зараз це поки тільки розглядаємо, але якщо у нас не буде зменшуватись кількість порушників через відеофіксацію, то ми перейдемо до практичного застосування цього", - додав Мартиненко.

Нагадаємо, що за порушення зафіксовані в автоматичному режимі несе відповідальність саме власник транспортного засобу, а не його водій. За перші п'ять днів роботи камери автофіксації порушень правил дорожнього руху виявили 200 тис. випадків перевищення швидкості, які обійдуться власникам авто у два мільйони доларів.

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