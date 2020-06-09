Министерство внутренних дел, учитывая статистику нарушений ПДД с начала работы камер автофиксации, намерено отправлять владельцев авто на переобучение.

"На сегодня мы рассматриваем возможность того, что если человек нарушал правила несколько или много раз – внедрить такую инициативу, чтобы человека отправлять на переобучение, чтобы человек мог подтвердить, что он может, он умеет управлять транспортным средством, или он знает правила дорожного движения", – сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире канала "Украина 24".

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Советник министра отметил, что пока это только идея, но при определенных обстоятельствах она может быть воплощена в жизнь. "Мы сейчас это пока только рассматриваем, но если у нас не будет уменьшаться количество нарушителей из-за видеофиксации, то мы перейдем к практическому применению", – добавил Мартыненко.

Напомним, что за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, несет ответственность именно владелец транспортного средства, а не его водитель. За первые пять дней работы камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения выявили 200 тысяч случаев превышения скорости, которые обойдутся владельцам авто в два миллиона долларов.

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