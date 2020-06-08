Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД за первые пять дней работы выявили 200 тысяч фактов превышения скорости.

“По состоянию на субботу, 6 июня, за первые пять дней работы камеры в столице зафиксировали 200 тысяч нарушений. В полиции отмечают, что с каждым днем количество случаев несоблюдения правил ПДД снижается”, – говорится в сообщении. При средней сумме штрафа в 255 грн. получается, что камеры “заработали” около 51 млн грн. (почти 2 млн долларов).

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Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что в предыдущий период тестирования системы в некоторые дни количество нарушений превышало сто тысяч.

“Если говорим про первый день работы системы, то это было 57 тысяч, дальше меньше”, – говорит Белошицкий. По его словам, сейчас удается достигать запланированного эффекта от системы фото- и видеофиксации, однако правоохранители не исключают, что в дальнейшем могут быть колебания в количестве нарушений.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции также сообщил, что уже уплачено несколько штрафов. “Это те лица, которые проверили наличие штрафов в личном кабинете водителя или на сайте МВД, и, не дожидаясь письма, уже увидели и оплатили штраф”, – рассказал Белошицкий.

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