Камери автоматичної фіксації порушень ПДР за перші п'ять днів роботи виявили 200 тисяч фактів перевищення швидкості.

«Станом на суботу, 6 червня, за перші п’ять днів роботи камери у столиці зафіксували 200 тисяч порушень. В поліції наголошують, що з кожним днем кількість випадків недотримання правил ПДР знижується», - йдеться у повідомленні. При середній сумі штрафу у 255 грн. виходить що камери «заробили» близько 51 млн грн. (майже 2 млн доларів).

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Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що в попередній період тестування системи у деякі дні кількість порушень перевищувала сто тисяч.

«Якщо говоримо про перший день роботи системи, то це було 57 тисяч, далі менше», - каже Білошицький. За його словами, зараз удається досягати запланованого ефекту від системи фото- та відеофіксації, однак правоохоронці не виключають, що надалі можуть бути коливання у кількості порушень.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції також повідомив, що вже сплачено кількасот штрафів. «Це ті особи, які перевірили наявність штрафів в особистому кабінеті водія або на сайті МВС, і не чекаючи листа, вже побачили й оплатили штраф», – розповів Білошицький.

Нагадаємо, що штраф за порушення зафіксовані в автоматичному режимі «за замовчанням» накладається не на водія який порушив правила, а на юридичного власника, у якого не обов’язково є посвідчення водія.

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