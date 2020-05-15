Иногда полицейские злоупотребляют полномочиями и могут "заподозрить" водителя в управлении навеселе, даже если он абсолютно трезв. Именно поэтому всем нужно знать, как вести себя в подобной ситуации.

Если водитель действительно употреблял алкоголь или запрещенные к обороту вещества и препараты, то избежать ответственности будет почти невозможно. Но если обвинения беспочвенны, то стоит отстаивать свою невиновность, так как наказание за такие нарушения очень строгое.

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Водитель должен знать свои права

Часто водитель может получить протокол по статье 130 КУоАП (Управление в состоянии алкогольного опьянения) даже когда он не употреблял алкоголь, а только по незнанию закона. Ответственность по такому протоколу на первый раз 10 200 грн. с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год. Отказ от проведения осмотра влечет за собой такую же ответственность, как за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы этого не допустить, каждый водитель должен знать свои права при прохождении осмотра, а также должен быть проинформирован об обязанностях полицейского при приведении осмотра. Поэтому сообщаем подробно о процедуре проведения осмотра как на месте остановки, так и в медицинском учреждении.

Основания для проведения осмотра

Осмотру на состояние опьянения подлежат водители, в отношении которых у полицейского есть основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения по таким признакам как: запах алкоголя изо рта, нарушение координации движений, нарушение речи, выраженное дрожание пальцев рук.

Следует отметить, что отсутствие законодательных требований относительно доказывания инспектором наличия у вас таких признаков, дает возможность инспектору злоупотреблять предоставленными полномочиями и "видеть" признаки алкогольного опьянения у каждого водителя.

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Осмотр на состояние опьянения проводится:

- полицейским на месте остановки с использованием специальных технических средств;

- врачом учреждения здравоохранения.

В случае отказа водителя от прохождения осмотра на месте остановки или его несогласия с результатами осмотра на месте, такой осмотр проводится в ближайшем учреждении здравоохранения.

Осмотр на месте остановки

Полицейский проводит осмотр на состояние опьянения с помощью специальных технических средств, которые обязательно должны иметь сертификат соответствия и свидетельство о поверке. Если инспектор не взял с собой такие документы на такое средство, то это устройство запрещено применять.

Перед проведением досмотра полицейский обязан проинформировать водителя под видеозапись о порядке применения специального технического средства и, по требованию водителя, должен предоставить сертификат соответствия и свидетельство о поверке.

Обращаем внимание, что инспектор не самостоятельно должен предъявить документы на законность алкотестера, а только по требованию водителя. Если водитель не просил предъявить такие документы и инспектор не предъявлял, то в действиях инспектора не будет нарушений.

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Осмотр на месте остановки проводится в присутствии двоих свидетелей. Отсутствие на месте остановки свидетелей является основанием для признания осмотра незаконным.

Подтверждением состояния алкогольного опьянения считается, если цифровой показатель больше 0,2 промилле. Если алкотестер показал показатели выше данной нормы, следует требовать повторного осмотра, поскольку алкотестеры часто во время повторного измерения отражают кардинально другие результаты.

Водители, которые должны быть осмотрены в учреждениях здравоохранения, должны быть доставлены в такое заведение не позднее, чем в течение двух часов с момента выявления оснований для его проведения. Осмотр, произведенный после двух часов, считается недействительным.

Результаты осмотра указываются в акте осмотра, который составляется в двух экземплярах. Один вручается водителю, а второй остается у полицейского.

Осмотр в медицинском учреждении

Осмотр в заведении здравоохранения проводится врачом с проведением лабораторных исследований измерительной техникой, которая имеет сертификат соответствия и свидетельство о поверке.

Опять же, водитель имеет право на ознакомление с этими документами, и осмотр может проводиться только при их наличии. И только после этого можно проводить лабораторные исследования.

Следует запомнить, что предметом исследования в медицинском учреждении могут быть только слюна, моча и смывы с поверхности губ, кожного покрова лица и рук. Если невозможно взять указанные образцы биологической среды, то может использоваться кровь.

На практике в медицинском учреждении вместо лабораторных исследований предлагают пройти осмотр на алкотестере "Драгер", однако это является нарушением порядка осмотра. Такой обсмотр будет считаться недействительным.

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По результатам составляется акт медицинского осмотра, на основании которого составляется заключение по результатам медицинского осмотра. Содержание заключения сообщается осмотренному лицу в присутствии полицейского.

Акт медицинского осмотра составляется в одном экземпляре, который остается в учреждении здравоохранения.

Заключение по результатам медицинского осмотра составляется в трех экземплярах: первый экземпляр выдается полицейскому, второй – водителю, а третий остается в медицинском учреждении.

Каждый случай осмотра на состояние опьянения в учреждении здравоохранения регистрируется в соответствующем журнале.

Выводы

В каждом случае водителю следует требовать от полицейского или врача медицинского учреждения выполнения каждого этапа процедуры проведения осмотра.

Выводы относительно результатов осмотра на состояние опьянения, составленные с нарушением указанных выше требований, считаются недействительными.

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