С ее помощью медики могут сделать вывод, пьян ли водитель или протрезвел. А от этого зависит, нарушил он закон или нет.

"Факт употребления алкогольных напитков в прошлом и нахождения в состоянии алкогольного опьянения во время проверки полицейским – это не одно и то же! Опьянение подразумевает определенное состояние нервной системы и всего организма человека", – утверждает адвокат, правозащитник Владимир Караваев.

Он написал методичку для водителей, которые могут пострадать от неправомерных действий полицейский при выявлении состояния опьянения. В частности, по убеждению Караваева, "законодательство устанавливает ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а не за употребление спиртных напитков в прошлом. Показания любого технического средства, используемого полицейским, не являются бесспорным доказательством того, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, даже при наличии крепкого перегара и двух свидетелей".

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Мы приводим цитаты из “Правового навигатора водителя” Владимира Караваева под названием: "Опьянение. Последствия, измерения, наказания". Однако имейте в виду, что если вы сели за руль пьяным, эти советы вам не помогут – придется отвечать по всей строгости закона.

"Полицейские могут обнаружить наличие в выдохе человека алкоголя, однако установить, находится ли человек в состоянии опьянения, не могут. Медицинские работники пользуются несколько иной методикой проверки состояния водителя. В отличие от полицейского, они могут сделать вывод: "имеются признаки употребления алкогольных напитков, но и состоянии опьянения водитель не находится".

Проверять состояние водителя на опьянение могут только медицинские учреждения, имеющие такое право, а врач должен обладать соответствующей профессиональной подготовкой. И это не любой человек с дипломом медицинского работника!

Вопросы методологии проверки водителя в медицинском учреждении являются слишком важными. В свое время медицинские работники при проведении экспертизы использовали термин "остаточное явление". Сейчас его сменили на другую формулировку – "установлен факт употребления алкоголя, признаков опьянения не выявлено".

Это означает, что человек ранее употреблял алкоголь, но на момент осмотра уже протрезвел. То есть в его поведении нет признаков опьянения и как следствие – вины. Разница в формулировках имеет очень существенное значение – от нее зависит дальнейшая судьба водителя. Однако новая инструкция содержит такую методологию, что даже убежденные трезвенники и больные язвой желудка могут попасть в разряд заядлых алкоголиков. И вот почему…

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В самой Инструкции, утвержденной приказом No1452/735, методологии проверки нет. Она затаилась в приложении под номером три – "Акт медицинского осмотра с целью выявления состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции", который заполняется врачом в единственном экземпляре, не является документом строгой отчетности, водителю в руки не выдается, а потому исключает возможность дальнейшего его обжалования!

На основании же каких исследований врач будет делать вывод? Изучаем содержание нормативного документа:

Первое, на что врач обратит внимание, – внешний вид обследуемого: состояние одежды, кожи, наличие повреждений в виде ранений, ушибов, кровоподтеков, характер повреждений и тому подобное.

После этого состоится изучение поведения обследуемого лица: адекватное, напряженное, замкнутое, раздраженное, возбужденное, агрессивное, эйфорическое, разговорчивое, суетливое; настроение неустойчивое, вялое или заторможенное. Жалобы обследуемого лица должны быть отражены в акте осмотра.

Затем начнется проверка ориентирования на месте, во времени и собственной личности. Обследует врач и речевые способности: нерушимость, связность высказываний, нарушение артикуляции, смазанность речи и прочее.

Изучит вегетативно-сосудистые реакции: состояние кожного покрова, слизистой оболочки глаз, языка, потливость и слюнотечение.

Послушает дыхание: неизменное, учащенное, замедленное, количество дыханий в минуту.

Измерит пульс и артериальное давление.

Заглянет в зрачки: неизмененные, сужены или расширены, какой была реакция на свет: живая или вялая. Проверит нистагм при взгляде в сторону – непроизвольные быстрые ритмичные колебательные движения глазных яблок в ту или иную сторону (дрожание глаз).

В конце исследования врач оценит походку и мимику обследуемого, поставит его в типичную наркологическую позу Ромберга (простая неврологическая вне равновесия), задаст вопрос о последней дате употребления алкоголя или наркотических веществ или лекарственных препаратов, которые снижают внимание и скорость реакции и мощно вдохнет воздух, пытаясь почувствовать запах алкоголя из полости рта.

На этом медицинские исследования не закончатся. Доктор измеряет количество алкоголя в крови с помощью специальных технических средств, а в случае необходимости перейдет к лабораторным исследованиям биологической среды, на основании чего и сделает окончательный вывод о состоянии здоровья водителя (приложение 4 к приказу No 1452/735).

Вот вам и вся методология, результат которой помещается только на двух листах, о несовершенстве которой говорят даже медицинские работники.

При этом следует помнить, что признание водителем факта употребления алкоголя не является официальным признаком опьянения", – говорится в методичке Владимира Караваева.

Напомним, за сколько выходит алкоголь у разных людей и в зависимости от напитка.