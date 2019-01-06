Когда "выйдет" из организма та рюмка водки, которую пришлось выпить "за друзей" накануне поездки? Или тот бокал холодного пива, от которого вы не удержались на пляжном уикенде? Гарантий здесь нет, однако приблизительный ответ есть.

Гамма неприятностей, которые влечет за собой употребление водителем одной-единственной порции алкоголя, очень широка: штрафы в несколько десятков гривен, лишение “прав” на несколько лет, а самое страшное – ДТП с непоправимыми последствиями. А после этого – 10 лет тюрьмы. Поэтому если некий “конфликт интересов” возникает, большинство водителей предпочитают дождаться, пока выпитое покинет организм. Однако, не всем понятно, как именно “выходит” алкоголь и сколько надо ждать.

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Магия граничных цифр

Итак, что означают определенные украинским законодательством пороговые 0,2 промилле? Такое количество алкоголя в крови у многих людей может присутствовать и без “употребления” – за счет естественных факторов (определенные болезни, некоторые продукты, традиционные напитки). Врачи называют такой процент “бессимптомным”, поскольку на поведении человека и, в частности, его способности управлять техникой он никак не сказывается.

Алкоголь влияет на работу мозга, провоцируя задержку реакции, снижение внимания и замедление обработки информации

Однако, в случае, когда нетрезвый водитель ждет падения количества алкоголя в крови, чтобы сесть за руль, ориентироваться на 0,2 промилле не стоит. Лучше иметь в виду более низкие цифры, поскольку предельный показатель может сыграть не в пользу водителя в случае оценки его состояния в больнице. Дело в том, что у некоторых людей “бессимптомное” опьянение заканчивается уже на уровне 0,1 промилле, и во время осмотра водителя полицейским или врачом даже с показателем 0,2 определенные признаки “употребления” могут быть обнаружены.

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Спирт, на выход!

Скорость выведения алкоголя не одинакова для разных людей, она зависит, например, от массы тела, пола, особенностей химических процессов в конкретном организме, количества и качества закуски и тому подобное. Поэтому распространенные в интернете таблицы весьма условны – в том числе и наши. Впрочем, считается, что в среднем уровень алкоголя в организме падает на 0,15 промилле в час. Однако, этот процесс редко бывает настолько четким и линейным, ведь на него влияет тип потребляемого напитка – например, наличие в нем газов.

Отметим также, что немало зависит от того, каким образом потребляется алкогольный продукт. Да, лучше выпить свою порцию сразу, не растягивая на несколько подходов. А перед тем следует хорошо поесть, чтобы алкоголь не всасывался мгновенно из-за пустой системы пищеварения.

Рекомендация Авто24

Напоследок добавим, что если уж пришлось высчитывать промилле в своей крови и определять возможность управления машиной, имейте в виду: бояться надо не полицейского и не штрафа, а беды, которое вы можете натворить из-за алкоголя. Поэтому все сомнения надо решать в пользу безопасности – то есть отказа от поездки или ее перенесения на определенное время.

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