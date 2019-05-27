За її допомогою медики можуть зробити висновок, чи п'яний водій чи протверезів. А від цього залежить, порушив він закон чи ні.

"Факт вживання алкогольних напоїв в минулому і знаходження в стані алкогольного сп'яніння під час перевірки поліцейським - це не одне і те ж! Сп'яніння має на увазі певний стан нервової системи і всього організму людини", - стверджує адвокат, правозахисник Володимир Караваєв. – Він написав методичку для водіїв, які можуть постраждати від неправомірних дій поліцейський при виявленні стану сп'яніння. Зокрема, за переконанням Караваєва, "законодавство встановлює відповідальність за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, а не вживання спиртних напоїв в минулому. Покази будь-якого технічного засобу, що використовується поліцейським, не є безперечним доказом того, що водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, навіть за наявності міцного перегару та двох свідків".

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Ми наводимо цитати з “Правового навігатора водія” Володимира Караваєва під назвою: "Сп'яніння. Наслідки, вимірювання, покарання". Однак майте на увазі, що якщо ви сіли за кермо п'яним, ці поради вам не допоможуть – доведеться відповідати за всією строгістю закону.

"Поліцейські можуть виявити наявність у видиху людини алкоголю, однак встановити, чи перебуває людина у стані сп'яніння, не можуть. Медичні працівники користуються дещо іншою методикою перевірки стану водія. На відміну від поліцейського, вони можуть зробити висновок: "є ознаки вживання алкогольних напоїв, однак в стані сп'яніння водій не перебуває".

Перевіряти стан водія відносно сп’яніння можуть лише медичні заклади, які мають таке право, а лікар повинен володіти відповідною фаховою підготовкою. І це не будь-яка людина з дипломом медичного працівника!

Питання методології перевірки водія в медичному закладі є занадто важливим. Свого часу медичні працівники під час проведення експертизи використовували термін "залишкове явище". Зараз його змінили на інше формулювання - "встановлено факт вживання алкоголю, ознак сп'яніння не виявлено".

Це означає, що людина раніше вживала алкоголь, але на момент огляду вже протверезіла. Тобто в його поведінці немає ознак сп'яніння і як наслідок - провини. Різниця в формулюваннях має дуже суттєве значення - від неї залежить подальша доля водія. Однак нова інструкція містить таку методологію, що навіть переконані непитущі і хворі на виразку шлунку можуть потрапити до розряду завзятих алкоголіків. І ось чому…

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В самій Інструкції, затвердженій наказом No1452/735, методології перевірки немає. Вона затаїлася в додатку під номером три - "Акт медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції", який заповнюється лікарем в єдиному екземплярі, не є документом суворої звітності, водієві до рук не видається, а тому виключає можливість подальшого його оскарження!

На підставі ж яких досліджень лікар буде робити висновок? Вивчаємо зміст нормативного документа:

Перше, на що лікар зверне увагу, – зовнішній вигляд обстежуваного: стан одягу, шкіри, наявність пошкоджень у вигляді поранень, забитих місць, синців, характер пошкодження тощо.

Після цього відбудеться вивчення поведінки обстежуваної особи: адекватна, напружена, замкнута, роздратована, збуджена, агресивна, ейфорійна, балакуча, метушлива; настрій нестійкий, млявий або загальмований. Скарги обстежуваної особи мають бути відображеними в акті огляду.

Потім почнеться перевірка орієнтування на місці, у часі та власній особистості. Обстежить лікар і мовні здатності: непорушність, зв'язність висловлювань, порушення артикуляції, змазаність мови та інше.

Вивчить вегетативно-судинні реакції: стан шкірного пок- риву, слизової оболонки очей, язика, спітніння і слинотечу.

Послухає дихання: незмінне, прискорене, уповільнене, кіль- кість подихів на хвилину.

Виміряє пульс і артеріальний тиск.

Загляне в зіниці: незмінені, звужені або розширені, якою була реакція на світло: жива або млява. Перевірить ністагм при погляді вбік - мимовільні швидкі ритмічні коливальні рухи очних яблук в ту чи іншу сторону (тремтіння очей).

Наприкінці дослідження лікар оцінить ходу та міміку обстежуваного, поставить його в типову наркологічну позу Ромберга (найпростіша неврологічна поза рівноваги), задасть питання про останню дату вживання алкоголю або наркотичних речовин чи лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції та міцно вдихне повітря, намагаючись відчути запах алкоголю з порожнини рота.

На цьому медичні дослідження не закінчяться. Доктор вимірює кількість алкоголю в крові за допомогою спеціальних технічних засобів, а в разі необхідності перейде до лабораторних досліджень біологічного середовища, на підставі чого і зробить остаточний висновок про стан здоров'я водія (додаток 4 до наказу No 1452/735).

Ось вам і вся методологія, результат якої вміщується лише на двох аркушах, про недосконалість якої говорять навіть медичні працівники.

При цьому слід пам’ятати, що визнання водієм факту вживання алкоголю не є офіційною ознакою сп'яніння", – говориться в методичці Володимира Караваєва.

Нагадаємо, за скільки виходить алкоголь у різних людей та залежно від напою.