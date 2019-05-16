Покарання за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння і зараз досить серйозне. А за новим законом п’янка за кермом взагалі являться не адміністративним порушенням, а кримінальним злочином. Отже при таких звинуваченнях водій (якщо він дійсно тверезий) повинен знати як відстоювати свої права.

Зазвичай огляд на стан сп’яніння поліцейськими проводиться об'єктивно, проте трапляються і випадки неправомірних дій поліцейських при проведенні такого огляду. Повідомляємо про процедуру проведення огляду для того, щоб водії знали свої права при здійсненні цієї процедури.

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Підстави проведення огляду

Огляду на стан сп’яніння підлягають водії, щодо яких у поліцейського є підстави вважати, що вони перебувають у стані сп’яніння за такими ознаками як: запах алкоголю з рота, порушення координації рухів, порушення мови, виражене тремтіння пальців рук.

Огляд на стан сп’яніння проводиться:

- поліцейським на місці зупинки з використанням спеціальних технічних засобів;

- лікарем закладу охорони здоров’я.

У разі відмови водія від проходження огляду на місці зупинки або його незгоди з результатами огляду на місці, такий огляд проводиться в найближчому закладі охорони здоров’я.

Огляд на місці зупинки

Поліцейський проводить огляд на стан сп’яніння за допомогою спеціальних технічних засобів, які повинні мати сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку.

Перед проведенням огляду на стан сп’яніння поліцейський інформує про порядок застосування спеціального технічного засобу та на вимогу водія надає сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку. Огляд на місці зупинки проводиться в присутності двох свідків.

Підтвердження стану алкогольного сп’яніння вважається, якщо цифровий показник більше 0,2 проміле.

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Водії, які мають бути оглянуті в закладах охорони здоров’я, повинні бути доставлені до такого закладу не пізніше ніж протягом двох годин з моменту виявлення підстав для його проведення.

Результати огляду зазначаються в акті огляду, який складається у двох примірниках. Один вручається водію, а другий залишається у поліцейського.

Огляд в медичному закладі

Огляд у закладі охорони здоров’я проводиться лікарем із проведенням лабораторних досліджень вимірювальною технікою, яка має сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку.

За результатами складається акт медичного огляду, на підставі якого складається висновок щодо результатів медичного огляду. Зміст висновку повідомляється оглянутій особі в присутності поліцейського.

Акт медичного огляду складається в одному примірнику, який залишається в закладі охорони здоров’я.

Висновок щодо результатів медичного огляду складається у трьох примірниках: перший примірник видається поліцейському, другий - водію, а третій залишається в медичному закладі.

Кожний випадок огляду на стан сп’яніння у закладі охорони здоров’я реєструється у відповідному журналі.

Висновки

У кожному випадку водієм слід вимагати від поліцейського чи лікаря медичного закладу виконання кожного етапу процедури проведення огляду. Висновки щодо результатів огляду на стан сп’яніння, складені з порушенням вимог, вважаються недійсними.

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