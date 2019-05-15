Часто поліцейські забороняють проводити відеофіксацію їхніх дій на місці зупинки, а особливо не дозволяють знімати їх службове посвідчення. При цьому посилаються на норми Конституції.

Конституція забороняє втручання в особисте й сімейне життя людини та збір конфіденційної інформації про неї без її згоди. А публічне виконання службових обов’язків не є особистим і сімейним життям.

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При цьому, Законом "Про інформацію" передбачено, що конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. До того ж не належать до інформації з обмеженим доступом відомості про незаконні дії органів державної влади, їх посадових та службових осіб.

Отже, інформація про суб’єктів владних повноважень, якими є поліцейські, не є конфіденційною, а значить є відкритою. Закону, який забороняв би фотографувати або знімати на відео службове посвідчення або дії поліцейського не існує.

Тому, на місці зупинки водієві не заборонено "знімати" на телефон як дії поліцейського, так і його службове посвідчення. Навпаки, фото-, відео зйомка на місці може стати у подальшому єдиним доказом незаконних дій інспектора.

Нагадаємо що згідно закону про національну поліцію на вимогу громадянина поліцейський зобов'язаний пред’явити службове посвідчення. Відмова інспектора пред’явити службове посвідчення є грубим порушенням закону.