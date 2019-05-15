Часто полицейские запрещают проводить видеофиксацию их действий на месте остановки, а особенно не позволяют снимать их служебное удостоверение. При этом ссылаются на нормы Конституции.

Конституция запрещает вмешательство в личную и семейную жизнь человека и сбор конфиденциальной информации о нем без его согласия. А публичное исполнение служебных обязанностей не является личной и семейной жизнью.

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При этом, Законом "Об информации" предусмотрено, что конфиденциальной является информация о физическом лице, а также информация, доступ к которой ограничен физическим или юридическим лицом, кроме субъектов властных полномочий. К тому же не принадлежат к информации с ограниченным доступом сведения о незаконных действиях органов государственной власти, их должностных и служебных лиц.

Итак, информация о субъектах властных полномочий, которыми являются полицейские, не является конфиденциальной, а значит является открытой. Закона, который запрещал бы фотографировать или снимать на видео служебное удостоверение или действия полицейского не существует.

Поэтому, на месте остановки водителю не запрещено "снимать" на телефон как действия полицейского, так и его служебное удостоверение. Наоборот, фото-, видео съемка на месте может стать в дальнейшем единственным доказательством незаконных действий инспектора.

Напомним, что согласно закону о национальной полиции по требованию гражданина полицейский обязан предъявить служебное удостоверение. Отказ инспектора предъявить служебное удостоверение является грубым нарушением закона.