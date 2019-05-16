Наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и сейчас достаточно серьезное. А по новому закону пьянка за рулем вообще является не административным нарушением, а уголовным преступлением. Так что при таких обвинениях водитель (если он действительно трезвый) должен знать как отстаивать свои права.

Обычно освидетельствование на состояние опьянения полицейскими проводится объективно, однако встречаются и случаи неправомерных действий полицейских при проведении такого осмотра. Сообщаем о процедуре проведения осмотра для того, чтобы водители знали свои права при осуществлении этой процедуры.

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Основания проведения осмотра

Освидетельствованию на состояние опьянения подлежат водители, относительно которых у полицейского есть основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения по таким признакам как: запах алкоголя изо рта, нарушение координации движений, нарушение речи, выраженное дрожание пальцев рук.

Освидетельствование на состояние опьянения проводится:

- полицейским на месте остановки с использованием специальных технических средств;

- врачом учреждения здравоохранения.

В случае отказа водителя от прохождения осмотра на месте остановки или его несогласия с результатами осмотра на месте, такой осмотр проводится в ближайшем учреждении здравоохранения.

Осмотр на месте остановки

Полицейский проводит освидетельствование на состояние опьянения с помощью специальных технических средств, которые должны иметь сертификат соответствия и свидетельство о поверке.

Перед проведением освидетельствования на состояние опьянения полицейский информирует о порядке применения специального технического средства и по требованию водителя предоставляет сертификат соответствия и свидетельство о поверке. Осмотр на месте остановки проводится в присутствии двух свидетелей.

Подтверждением состояния алкогольного опьянения считается, если показание больше 0,2 промилле.

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Водители, которые должны быть осмотрены в учреждениях здравоохранения, должны быть доставлены в такое заведение не позднее чем в течение двух часов с момента выявления оснований для его проведения.

Результаты осмотра указываются в акте осмотра, который составляется в двух экземплярах. Один вручается водителю, а второй остается у полицейского.

Осмотр в медицинском учреждении

Осмотр в учреждении здравоохранения проводится врачом с проведением лабораторных исследований измерительной техникой, которая имеет сертификат соответствия и свидетельство о поверке.

По результатам составляется акт медицинского осмотра, на основании которого составляется заключение о результатах медицинского осмотра. Содержание заключения сообщается освидетельствованному лицу в присутствии полицейского.

Акт медицинского освидетельствования составляется в одном экземпляре, который остается в учреждении здравоохранения.

Вывод относительно результатов медицинского осмотра составляется в трех экземплярах: первый экземпляр выдается полицейскому, второй – водителю, а третий остается в медицинском учреждении.

Каждый случай освидетельствования на состояние опьянения в учреждении здравоохранения регистрируется в соответствующем журнале.

Выводы

В каждом случае водителем следует требовать от полицейского или врача медицинского учреждения выполнения каждого этапа процедуры проведения осмотра. Выводы относительно результатов освидетельствования на состояние опьянения, составленные с нарушением требований, считаются недействительными.

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