Іноді поліцейські зловживають повноваженнями і можуть "запідозрити" водія у керуванні напідпитку, навіть якщо він абсолютно тверезий. Саме тому всім потрібно знати як поводитись у подібній ситуації.

Якщо водій дійсно вживав алкоголь або заборонені до обігу речовини та препарати, то уникнути відповідальності буде майже неможливо. Але коли звинувачення безпідставні, то свою невинуватість варто відстоювати, адже покарання за такі порушення дуже суворе.

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Водій повинен знати свої права

Часто водій може отримати протокол за статтею 130 КУпАП (Керування в стані алкогольного сп’яніння) навіть коли він не вживав алкоголь, а лише через незнання закону. Відповідальність по такому протоколу на перший раз 10 200 грн. з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік. Відмова від проведення огляду тягне за собою таку ж відповідальність як за керування в стані алкогольного сп’яніння.

Щоб цього не допустити, кожен водій повинен знати свої права при проходженні огляду, а також повинен бути проінформований про обов’язки поліцейського при приведенні огляду. Тому повідомляємо детально про процедуру проведення огляду як на місці зупинки, так і в медичному закладі.

Підстави проведення огляду

Огляду на стан сп’яніння підлягають водії, щодо яких у поліцейського є підстави вважати, що вони перебувають у стані сп’яніння за такими ознаками як: запах алкоголю з рота, порушення координації рухів, порушення мови, виражене тремтіння пальців рук.

Слід наголосити на тому, що відсутність законодавчих вимог стосовно доказування інспектором наявності у Вас таких ознак, дає можливість інспектору зловживати наданими повноваженнями і "бачити" ознаки алкогольного сп’яніння у кожного водія.

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Огляд на стан сп’яніння проводиться:

- поліцейським на місці зупинки з використанням спеціальних технічних засобів;

- лікарем закладу охорони здоров’я.

У разі відмови водія від проходження огляду на місці зупинки або його незгоди з результатами огляду на місці, такий огляд проводиться в найближчому закладі охорони здоров’я.

Огляд на місці зупинки

Поліцейський проводить огляд на стан сп’яніння за допомогою спеціальних технічних засобів, які обов’язково повинні мати сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку. Якщо інспектор не взяв з собою такі документи на такий засіб, то цей пристрій заборонено застосовувати.

Перед проведенням огляду поліцейський зобов’язаний проінформувати водія під відеозапис, про порядок застосування спеціального технічного засобу та, на вимогу водія, повинен надати сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку.

Звертаємо увагу, що інспектор не самостійно повинен пред’явити документи на законність алкотестера, а лише на вимогу водія. Якщо водій не просив пред’явити такі документи і інспектор не пред’являв, то в діях інспектора не буде порушень.

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Огляд на місці зупинки проводиться в присутності двох свідків. Відсутність на місці зупинки свідків є підставою для визнання огляду незаконним.

Підтвердження стану алкогольного сп’яніння вважається, якщо цифровий показник більше 0,2 проміле. Якщо алкотестер показав показники вище даної норми, слід вимагати повторного огляду, оскільки алкотестери часто під час повторного вимірювання відображають кардинально інші результати.

Водії, які мають бути оглянуті в закладах охорони здоров’я, повинні бути доставлені до такого закладу не пізніше ніж протягом двох годин з моменту виявлення підстав для його проведення. Огляд проведений після двох годин вважається недійсним.

Результати огляду зазначаються в акті огляду, який складається у двох примірниках. Один вручається водію, а другий залишається у поліцейського.

Огляд в медичному закладі

Огляд у закладі охорони здоров’я проводиться лікарем із проведенням лабораторних досліджень вимірювальною технікою, яка має сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку.

Знову ж таки, водій має право на ознайомлення з цими документами і огляд може проводитись лише при їх наявності. І лише після цього можна проводити лабораторні дослідження.

Слід запам’ятати, що предметом дослідження в медичному закладі можуть бути лише слина, сеча та змиви з поверхні губ, шкірного покриву обличчя і рук. Якщо неможливо взяти вказані зразки біологічного середовища, то може використовуватися кров.

На практиці в медичному закладі замість лабораторних досліджень пропонують пройти огляд на алкотестері "Драгер", однак це є порушенням порядку огляду. Такий огляд вважатиметься недійсним.

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За результатами складається акт медичного огляду, на підставі якого складається висновок щодо результатів медичного огляду. Зміст висновку повідомляється оглянутій особі в присутності поліцейського.

Акт медичного огляду складається в одному примірнику, який залишається в закладі охорони здоров’я.

Висновок щодо результатів медичного огляду складається у трьох примірниках: перший примірник видається поліцейському, другий - водію, а третій залишається в медичному закладі.

Кожний випадок огляду на стан сп’яніння у закладі охорони здоров’я реєструється у відповідному журналі.

Висновки

У кожному випадку водію слід вимагати від поліцейського чи лікаря медичного закладу виконання кожного етапу процедури проведення огляду.

Висновки щодо результатів огляду на стан сп’яніння, складені з порушенням вказаних вище вимог, вважаються недійсними.

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