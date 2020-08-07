Колізія у законодавстві дозволяє уникати відповідальності водіям, що керували транспортом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння до 01.07.2020.

До 01.07.2020 «п’яна їзда» була адміністративним правопорушенням та відповідно до діючої на той час редакції ч.1 ст.130 КУпАП передбачала штраф 10 200 грн. з позбавленням права керування строком на один рік.

Читайте також: Процедура огляду на стан алкогольного сп’яніння: що потрібно знати

З 01.07.2020 набув чинності Закону № 2617-VIIІ, який криміналізував ці дії. Разом з тим, 03.07.2020 опубліковано Закон №720-IX, згідно з яким керування у стані алкогольного сп’яніння знову стало адміністративним проступком.

Враховуючи вищезазначене, частина 1 статті 130 КУпАП, яка до 01.07.2020 встановлювала адміністративну відповідальність, з 01.07.2020 року була скасована Законом № 2617-VIIІ з одночасною криміналізацією цих дій у ст. 286-1 Кримінального кодексу.

При цьому, новоприйнятий Закон №720-IX не поширюється на правовідносини, які регулювалися статтею 130 КУпАП в редакції до 01.07.2020, оскільки не пом`якшує відповідальності водіїв, не скасовує таку відповідальність та не покращує їх становище.

Таким чином, згідно з позицією судів, на факти керування в стані сп’яніння, що мали місце до 01.07.2020 поширюється дія Закону №2617-VIII, який скасовує відповідальність за адміністративні правопорушення.

Читайте також: В Україні зафіксовано абсолютний антирекорд з алкогольного сп’яніння за кермом

На основі зазначеного суди масово закривають провадження по фактах керування у «п’яному» стані, що мали місце до 01.07.2020. Закриття проваджень відбувається на підставі п. 6 ст. 247 КУпАП у зв`язку із скасуванням з 01.07.2020 ч.1 ст.130 КУпАП у редакції, яка діяла до 01.07.2020.

Вказана правова позиція узгоджується і з офіційною інформацією на сайті Верховної Ради України, за якою, не зважаючи на зазначені вище законодавчі акти, у статті 130-й КУпАП не передбачено адміністративної відповідальності за керування транспортними в стані алкогольного сп`яніння, а так само за відмову від проходження огляду на стан сп’яніння.

Для прикладу закриття провадження із урахуванням зазначеної позиції відбулося по справах Святошинського суду м. Києва від 30.07.2020 №3/759/4509/20, Дніпровського суду м. Києва від 28.07.2020 №755/8696/20, Дніпровського суду м. Києва від 16.07.2020 №761/15967/20 та багатьох інших.

Таким чином, якщо розгляд судової справи за фактом керування в стані сп’яніння, що мав місце до 01.07.2020, затягнувся по даний час, суд може звільнити водія від відповідальності у зв’язку із скасуванням ч.1 ст.130 КУпАП у редакції, яка діла до 01.07.2020.

Також цікаво: Які стадії алкогольного сп'яніння неприпустимі для водія