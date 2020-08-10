Или даже дешевле!

Британский автопроизводитель выпустил серию масштабных моделей люксового купе Bentley Continental GT в форматах 1:8, 1:43 и 1:64. Самая большая моделька стоит как настоящий автомобиль.

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На изготовление Continental GT в масштабе 1:8 расходуется 300 часов, а уровень детализации модельки просто потрясающий. Уменьшенная копия Bentley состоит из более чем 1000 деталей, причем собирают их мастера самого автопроизводителя. При этом, каждую машинку покупатель может еще и персонализировать, как настоящую – выбрать цвет, дизайн колес, отделку интерьера, расположение руля и тому подобное. Соответствующая и стоимость такой 78-сантиметровой машины: 6 995 фунтов стерлингов, что составляет 9 140 долларов или 253 235 гривен.

Такую модельку вряд ли кто-то даст поиграть малышам, а вот меньшую – возможно. Машинка в масштабе 1:43 обойдется в 85 фунтов (3 000 гривен), а самая маленькая, в масштабе 1:64, стоит всего 12 фунтов (435 гривен). Покупатели таких моделей смогут выбирать цвет кузова и хромированную или черную отделку интерьера.

Фото: масштабные модели Bentley / Bentley

В конце мая компания Rolls-Royce тоже выпустила масштабную модель своего кроссовера Cullinan в масштабе 1:8. Чрезвычайно детализированная модель с возможностью персонализации стоит 27 тысяч долларов.

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