Все возвращается на круги своя.

Эта история произошла в Миннеаполисе, штат Миннесота: пикап Chevrolet 1957 года выпуска вернулся в семью, после 44 лет, да еще и за ту же сумму, за которую был когда-то продан.

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В 1976 году фермер Джон Ван Дер Вин продал свой пикап молодому мужчине по имени Боб Спортал из города Принсбург. На тот момент Спорталу было чуть больше 20 лет, сообщает местный телеканал KARE 11. Он ежедневно ездил на автомобиле на работу на зерновой элеватор, пока не вышел на пенсию пять лет назад. Поскольку потребности в автомобиле больше нет, Боб решил продать ржавый пикап.

Вероятно, не найдя много желающих на такой товар, он решил обратиться к семье, которая когда-то продала ему эту машину. И таки был прав. На прошлой неделе он пердал ключи от пикапа Линстру – внуку Джона Ван Дер Вина, за символическую плату в 75 долларов.