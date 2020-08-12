Пару легендарных "Делореанов" закрыли в сарае сразу после приобретения в 1981 году, а когда двери помещения открылись снова, машины оказались в 2020.

Путешествия во времени, к сожалению или к счастью, все еще невозможны. В будущее можно заглянуть в кино или фантастической литературе, на научной конференции или презентации Tesla Cybertruck. А в прошлое, по крайней мере мысленно, могут отправить знаковые вещи с собственной историей и особым значением. Такие, как пара новеньких машин 1980-х годов выпуска.

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DeLorean DMC-12 выпускался в течение двух лет, машина вышла тиражом около 9 тысяч экземпляров, а до наших дней дошло около 6500 из них. Несмотря на такое количество, они не относятся к раритетам, однако ценятся среди коллекционеров за то, что представляют уникальную главу в истории автоиндустрии и связь с франшизой фильмов “Назад в будущее”.

На одометре одного из автомобилей, найденных в сарае где-то в Калифорнии, всего 14 миль (22,5 км). У второго на табло 1623 мили. Автомобили имеют последовательные VIN-номера и сохранились в полностью оригинальном состоянии.

Продавец предпочитает отдать оба DMC-12 в одни руки за 50 тысяч долларов и, учитывая комплектность и состояние автомобилей, это довольно привлекательное предложение.

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