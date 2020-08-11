У люксового внедорожника удлиненная база, высокая крыша и тюнинг от ателье Becker Automotive Design. Но Рэмбо новый джип почему-то не пришелся по душе.

Вещи, побывавшие в руках знаменитостей, часто растут в цене. А бонусом к этому авто, кроме того, что на нем ездил Слай, будет роскошный тюнинг и почти нулевой пробег.

Также интересно: Мужчина 44 года ездил на машине, купленной за 75 долларов, а теперь продал ее внуку первого владельца за 75 долларов

На одометре Cadillac Escalade ESV 2019 года выпуска меньше двух тысяч километров. Индексом ESV обозначаются внедорожники с увеличенной колесной базой, “растянутым” на 60 сантиметров кузовом и высокой крышей. Сильвестр Сталлоне сам заказывал дополнительные элементы для машины в ателье Becker Automotive Design – сиденья оснащены встроенными массажерами и функциями охлаждения и тепла, гигантский 43-дюймовый UHD LCD смарт-телевизор, большие ЖК-экраны спереди и сзади.

Задние кресла оснащены откидными подставками для ног. Также предусмотрены откидные столики, мини-бар и электрические шторы для максимальной конфиденциальности, когда это нужно.

Фото: Becker Cadillac Escalade Balboa Сильвестра Сталлоне / Autoevolution

Autoevolution сообщает, что ориентировочная стоимость автомобиля Сталлоне составляет 300 тысяч долларов, что значительно ниже стоимости, объявленной ранее ателье Becker – 408 тысяч. Cadillac Escalade ESV 2019 года обошелся звездному заказчику в 89 500, а модернизация салона стоила еще 136 330.

“Я заказал свой Becker ESV с определенной целью, однако, мое требование к нему недавно изменилось, и у меня больше нет потребности в этом прекрасном транспортном средстве”, – сказал актер. ”У меня нет никаких нареканий на этот автомобиль. Я надеюсь, что новый владелец получит удовольствие от этого особенного Becker Cadillac ESV”.

Смотрите также: Умелец смастерил автомобиль в форме средневекового шлема: видео