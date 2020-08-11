У люксового позашляховика подовжена база, високий дах та тюнінг від ательє Becker Automotive Design. Але Рембо новий джип чомусь не припав до душі.

Речі, що побували в руках знаменитостей, часто зростають у ціні. А бонусом до цього авто, крім того, що на ньому їздив Слай, буде розкішний тюнінг та майже нульовий пробіг.

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На одометрі Cadillac Escalade ESV 2019 року випуску – менше двох тисяч кілометрів. Індексом ESV позначаються позашляховики зі збільшеною колісною базою, “розтягнутим” на 60 сантиметрів кузовом та високим дахом. Сільвестр Сталлоне сам замовляв додаткові елементи для машини в ательє Becker Automotive Design – сидіння оснащені вбудованими масажерами та функціями охолодження та тепла, гігантський 43-дюймовий UHD LCD смарт-телевізор, великі РК-екрани спереду і ззаду.

Задні крісла оснащені відкидними підставками для ніг. Також передбачені відкидні столики, мінібар та електричні штори для максимальної конфіденційності, коли це потрібно.

Фото: Becker Cadillac Escalade Balboa Сільвестра Сталлоне / Autoevolution

Autoevolution повідомляє, що орієнтовна вартість автомобіля Сталлоне становить 300 тисяч доларів, що значно нижче вартості, оголошеної раніше ательє Becker – 408 тисяч. Cadillac Escalade ESV 2019 року обійшовся зірковому замовнику у 89 500, а модернізація салону коштувала ще 136 330.



“Я замовив свій Becker ESV з певною метою, однак, моя вимога до нього нещодавно змінилася, і в мене більше немає потреби в цьому прекрасному транспортному засобі”, – сказав актор. ”У мене немає жодних нарікань на цей автомобіль. Я сподіваюсь, що новий власник отримає роки задоволення від цього особливого Becker Cadillac ESV”.

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