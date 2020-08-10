Він витратив на самі лише матеріали для його будівництва близько 80 тисяч доларів. А тепер не хоче розлучатись з екстравагантним хот-родом навіть за 200 тисяч.

Автор назвав своє творіння “Medieval 1” – буквально “Середньовічний один”.

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Цей незвичайний проект народився в ательє Bohata Design, власником якого є Ей Джей Богата. Ідея прийшла від одного з клієнтів – колекціонера автомобілів та середньовічної зброї. Ей Джей вирішив поєднати ці дві речі.

Medieval 1 створений з нуля, його шасі було вирізано лазером і зварено методом аргонодугового зварювання. Передня підвіска використовує кілька важелів і поперечну ресору, а задня оснащена пневматичними балонами.

Центральним елементом хот-рода є кабіна, виконана у формі лицарського шолому. Додаткові елементи посилюють образ: змії на патрубках вихлопу, мечі на радіаторній решітці, бойова сокира, ґрати на фарах, гармата на кормі. Цікаво, що гармата тут використовується як… багажник. “Мені ж потрібно місце, куди покласти пляшечку молока з магазину”, – каже “Шалений металомайстер”, як себе називає Ей Джей.



У якості силового агрегату Medieval One використовує V8 від Chevrolet з нагнітачем Weiand 6-71 і електронним уприскуванням пального. Агрегат також посилений системою закису азоту і на піку продукує близько 1000 кінських сил потужності.

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