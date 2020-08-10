Он потратил на одни материалы для его строительства около 80 тысяч долларов. А теперь не хочет расставаться с экстравагантным хот-родом даже за 200 тысяч.

Автор назвал свое творение "Medieval 1" – буквально "Средневековый один".

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Этот необычный проект родился в ателье Bohata Design, владельцем которого является Эй Джей Богата. Идея пришла от одного из клиентов – коллекционера автомобилей и средневекового оружия. Эй Джей решил совместить эти две вещи.

Medieval 1 создан с нуля, его шасси было вырезано лазером и сварено методом аргонодуговой сварки. Передняя подвеска использует несколько рычагов и поперечную рессору, а задняя оснащена пневматическими баллонами.

Центральным элементом хот-рода является кабина, выполненная в форме рыцарского шлема. Дополнительные элементы усиливают образ: змеи на патрубках выхлопа, мечи на радиаторной решетке, боевой топор, решетки на фарах, пушка на корме. Интересно, что пушка здесь используется как... багажник. "Мне же нужно место, куда положить бутылочку молока из магазина", – говорит "Безумный металомайстер", как себя называет Эй Джей.

В качестве силового агрегата Medieval One использует V8 от Chevrolet с нагнетателем Weiand 6-71 и электронным впрыском топлива. Агрегат также усилен системой закиси азота и на пике производит около 1000 лошадиных сил мощности.

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