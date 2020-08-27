Для його оздоблення використано білосніжну шкіру та деревину для яхт.

Duster був найпопулярнішим автомобілем в лінійці альянсу Renault-Nissan у 2019 році. Доступний, надійний, невибагливий позашляховик аж ніяк не асоціюється з розкішшю та стилем “дольче віта”, однак фірма AutoK9 з Румунії вирішила додати “Дастеру” гламурного шарму і результат виявився на диво вдалим.

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Кастомайзери з AutoK9 мають досвід у модифікації автомобілів румунської марки загалом та у перетворенні їх на кабріолети зокрема. Та якщо попередні роботи базувались на моделі Logan, то цього разу увагу приділили кросоверу. Своє нове творіння ательє AutoK9 назвало Duster Summer.

Фото: попередні проекти AutoK9 / Autoevolution

Перетворити цей Duster на кабріолет було непростим завданням. Процес розпочався з сильно пошкодженого автомобіля, який пройшов чотири місяці реставрації вартістю близько 30 000 євро. Звичайно, це робить його таким же дорогим, як Golf GTI, але в світі немає іншого такого Duster Cabrio.

Зовнішні зміни включають видалення задніх дверцят та перетворення передніх на безрамкові, повністю новий обвіс та решітку радіатора, великі колісні диски чорного кольору для контрасту з білосніжним кузовом.

Фото: AutoK9 Duster Summer / Autoevolution

Такий же білосніжний і інтер’єр кабріолета. Для оббивки сидінь використана натуральна шкіра, а підлога вкрита спеціальним деревом. Вийшло не гірше, ніж у якогось Brabus. Оскільки для проекту використаний кросовер першого покоління, його архаїчну центральну консоль також модернізували в Tesla-стилі – з великим екраном інформаційно-розважальної системи з портретною орієнтацією.

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