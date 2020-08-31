Чи потрібна трактору в полі швидкість? Якщо так – кращої машини за Claas Xerion 5000 VC фермеру не знайти.

Це, можливо, найповільніше відео про заїзд на Нюрбургрингу, але Xerion вистачило снаги, щоб здобути титул найшвидшого серійного трактора Нордшляйфе.

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Хай як дивно це не звучить, трактори досить часто використовують для швидкісних заїздів. Та в більшості випадків оригінальу конструкцію машини змінюють, аби зробити її швидшою. Наприклад, позаминулого року, Стігу з TopGear вдалось розкочегарити трактор під назвою Track-tor до 140,2 км/год. А минулої осені модифікований трактор JCB Fastrac розігнали до неймовірних 247,5 км/год.

Модифіковані трактори подібні бодібілдерам, що грають м’язами на показ, а для роботи їх не використовують. Інша справа Claas Xerion 5000 Trac VC. Жодних модифікацій, крім кількох відеокамер, встановлених в кабіні та на кузові. Жодного зв’язку з автоспортом, крім номерного знака, що починається з літер GT. Тільки 500 кінських сил і 2600 ньютон-метрів, що надходять від 12,8-літрового шестициліндрового мотора та 17 тонн власної маси. І звання найшвидшого трактора Нюрбургрінга.

Яка ж максимальна швидкість цього апарата? Рухаючись зі схилу, трактор перевищив паспортну максималку і розігнався до 58 км/год. А повне коло на треку йому вдалось пройти за 24 хвилини і 50,57 секунди.

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