Він не лише високий, а й кремезний, оскільки професійно займається бодібілдингом.

При зрості 220 см і вазі у 155 кіло знайти авто з нетісним салоном – дуже непроста задача. Ютубер The Dutch Giant (Голандський Гігант) поділився своєю бідою з глядачами.

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Примітно, що до автосалону він прибув на… крихітному хетчбеку Toyota Aygo! Олівер Ріхтерс (так звуть гіганта) розповідає, що сам не може припинити дивуватись тому факту, що він досить вільно почувається за кермом такої маленької машини, але вважає несправедливістю той факт, що змушений їздити на такому авто, адже вже давно мріє про спортивний автомобіль і може собі його дозволити. А от його габарити не дозволяють гіганту Оліверу просто прийти та купити машину, яка йому до вподоби.

Окрім бодібілдингу та акторської справи, Олівер є справжнім автофанатом. На жаль, два спорткари, які йому найбільше до вподоби – Chevrolet Corvette C8 та Nissan GT-R виявились для нього просто замалими. Це його не зупинило і він вирішив продовжити пошуки в автосалонах американських марок, відомих своїми великими автомобілями.



З’ївши вісім яєць на сніданок, Ріхтерс розпочав свій похід по автосалонах Дюссельдорфа. Дилери Ford запропонували йому кабріолет Mustang GT – він міг забезпечити достатньо місця для Олівера. Хоча він також відвідав дилерські центри Polestar, Chevrolet та Maserati, аби побачити інші варіанти. Врешті, свій вибір гігант зупинив на автомобілі бренду Cadillac.

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