Виявляється, робота в кар'єрі цікавіша, ніж ми думали. І це не теж саме, що кар'єра в роботі.

40 тонн – це у 20-25 разів більше за вагу легкового автомобіля. І якщо вже кар'єрну машину-велетень можна пустити в контрольований занос, що ще залишається? Дріфт на тролейбусі? На літаку? Мабуть краще зупинитись на самоскидах.

Це відео від каналу Viral Hog було знято у Честерфілді, Англія, у березні 2019 року, однак оприлюднене лише зараз і на те є очевидна причина. Важка 40-тонна машина – CAT 740, під’їжджає для завантаження зовсім не так, як того потребують норми безпеки на виробництві. Скоріш за все, герой цього відео вже не працює на видобувну компанію, тож не ризикує бути звільненим за цю витівку. Втім, можливо, саме за неї його й звільнили.

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