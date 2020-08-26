Водоплаваючий байк тепер здатен розвивати максимальну швидкість понад 160 км/год.

Вся справа в турбіні. Оригінальний чотирициліндровий мотор гідроцикла був суттєво модифікований компонентами Motec та посилений потужною турбіною Precision Turbo 7685. Працює мотор на метанольному пальному.

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Популярний гідроцикл Sea-Doo RXT-X 300 має потужність у 300 к.с., котрих йому достатньо для прискорення з місця до 96 км/год за 3,6 секунди. Максимальна швидкість гідробайка становить 112 км/год. На що здатен апарат з 1300-сильним мотором, можна побачити у відео нижче.

Звичайно, керувати таким аквабайком дуже непросто і небезпечно. Настільки, що автор відео навіть не зважився спробувати проїхатись на ньому. А вам би вистачило духу?

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