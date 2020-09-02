Зазвичай на висоті 1000 метрів керманич повітряного судна бачить досить одноманітну картину за вікном кабіни: небо, хмари, пташки, сонце чи місяць або обидва світила, інші літаки. Аж ніяк не людей в повітрі.

Чи не кожного разу, стоячи в заторі, водії мріють про літаючі автомобілі. Сьогодні чимало компаній займається розробкою такого транспорту, аби зробити наше майбутнє ще мобільнішим. Ще більш прогресивною ідеєю є наплічник з двигунами, що дозволяє людині літати. Такі апарати називають “джетпак” і вони вже навіть є у продажу. Сама по собі ця річ є екстремально небезпечною для літуна, а за певних умов джетпак несе загрозу ще й для оточуючих.

Дивіться також: Вправний водій 40-тонного самоскида показав ефектний дріфт: відео

Навіть маючи чіткі правила дорожнього руху, на дорозі буває непросто. Регулювання руху в повітрі – справа ще складніша. Так, щоб літаки не перетинались на своїх маршрутах, для них прокладають повітряні коридори з чітко означеними курсом і висотою. Днями пілоти пасажирського літака в Лос-Анджелесі зіткнулись з “проблемою 2020” – джетпакером на своєму шляху.



Ілюстрація Jalopnik / Jalopnik

Канал Fox11 наводить частину діалогу між пілотом American Airlines та диспетчерською вежею LAX:

ПІЛОТ AA1997: Башта, борт American Airlines 1997, ми щойно помітили хлопця з реактивним рюкзаком.

БАШТА: Добре, дякую. Він був праворучи чи ліворуч від вас?

Пілот AA1997: Ліворуч, приблизно 300 ярдів від нас, приблизно на нашій висоті.

По-перше, треба віддати належне диспетчеру, що спокійно відреагував на повідомлення. По-друге, висота польоту літака на момент повідомлення становила близько 3000 футів – 915 метрів, що є досить видатною цифрою для сучасних джетпаків, які мають невеликий запас ходу та “робочу” висоту. Втім, крилатий рюкзак Jetman здатен здійматись на висоту до 1800 метрів.

Інший пілот зі Skywest також повідомив, що бачив джетпакера, і башта видала попередження іншим пілотам, що наближалися до аеропорту LAX.

Також цікаво: Він Дізель проміняв потужні машини на електричний скутер: відео