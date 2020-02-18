Усі маневри – на власний розсуд та ризик пілота. Для приземлення знадобиться парашут. Розвага для справжніх відчайдух.

Команда молодого проекту Jetman (“Джетман” – буквально “реактивна людина”), поділилась відеозвітом про нову віху в своїй історії – успішним демонстраційним політом над містом Дубаї.

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Реактивний крилатий рюкзак – джетпак, відноситься до персонального повітряного транспорту типу VTOL, тобто з вертикальним зльотом і посадкою. Втім, заради економії пального та милування краєвидом, приземлятись можна і за допомогою парашута, як зробив про-пілот Вінс Реффет.

Його політ тривав лише три хвилини, однак за цей час він встиг показати приголомшливе прискорення (таймкод відео 2:29), а також узяти кілька висот: за 8 секунд він досяг ста метрів, за 12 секунд – двохсот, на дев’ятнадцятій секунді пройшов відмітку 500 метрів, а кілометрову – на тридцятій. Середня швидкість, під час підйому, становила 130 вузлів – це близько 240 км/год. Максимальна висота польоту склала 1800 метрів.

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