Все маневры – на свое усмотрению и риск пилота. Для приземления нужен парашют. Развлечение для настоящих смельчаков.

Команда молодого проекта Jetman ("Джетман" – буквально "реактивный человек"), поделилась видеоотчетом о новой вехе в своей истории – успешном демонстрационном полете над городом Дубаи.

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Реактивный крылатый рюкзак – джетпак, относится к персональному воздушному транспорту типа VTOL, то есть с вертикальным взлетом и посадкой. Впрочем, ради экономии горючего и любования пейзажем, приземляться можно и с помощью парашюта, как сделал про-пилот Винс Реффет.

Его полет длился всего три минуты, однако за это время он успел показать потрясающее ускорение (таймкод видео 2:29), а также взять несколько высот: за 8 секунд он достиг ста метров, за 12 секунд – двухсот, на девятнадцатой секунде прошел отметку 500 метров, а километровую – на тридцатой. Средняя скорость во время подъема, составляла 130 узлов – это около 240 км/ч. Максимальная высота полета составила 1800 метров.

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