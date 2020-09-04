Законопроект о пользователях персонального легкого электротранспорта запрещает им пользоваться тротуарами.

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования отношений в сфере безопасности дорожного движения для отдельных его участников – пользователей персонального легкого электротранспорта.

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Законопроектом предусмотрены соответствующие изменения в Кодекс Украины Об административных правонарушениях и Закон Украины "О дорожном движении", которыми:

ввести новую категорию участников дорожного движения – пользователи персонального легкого электротранспорта;

определить круг прав и обязанностей новой категории участников дорожного движения, включить правила передвижения этих участников в перечень вопросов, регулируемых Правилами дорожного движения;

установить ответственность за нарушение новой категорией участников дорожного движения правил дорожного движения;

урегулировать отдельные вопросы безопасности других участников дорожного движения, а именно пешеходов и велосипедистов, в частности в части обязанности использовать световозвращающие жилеты.

Проектом, в частности, предусмотрено, что пользователи электрических транспортных средств имеют право ездить по специальным велосипедным дорожкам, а в случае их отсутствия – по краю проезжей части дороги, улицы или обочине. Запрещается перевозить пассажиров, кроме случаев, когда их перевозка прямо предусмотрена конструктивным решением производителя электрического транспортного средства, пользоваться во время движения средствами связи, держа их в руке; управлять электрическими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).

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