Законопроект про користувачів персонального легкого електротранспорту забороняє їм використовувати тротуари.

Законопроєкт направлений на вдосконалення правового регулювання відносин у сфері безпеки дорожнього руху для окремих його учасників – користувачів персонального легкого електротранспорту.

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Законопроєктом передбачені відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про дорожній рух», якими:

запровадити нову категорію учасників дорожнього руху - користувачі персонального легкого електротранспорту;

визначити коло прав та обов’язків нової категорії учасників дорожнього руху, включити правила пересування цих учасників до переліку питань, що регулюються Правилами дорожнього руху;

встановити відповідальність за порушення новою категорією учасників дорожнього руху правил дорожнього руху;

врегулювати окремі питання безпеки інших учасників дорожнього руху, а саме пішоходів і велосипедистів, зокрема в частині обов’язку використовувати світлоповертальні жилети.

Проєктом, зокрема, передбачено, що користувачі електричних транспортних засобів мають право їздити спеціальними велосипедними доріжками, а в разі їх відсутності – краєм проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.

Забороняється перевозити пасажирів, окрім випадків, коли їх перевезення прямо передбачено конструктивним рішенням виробника електричного транспортного засобу, користуватися під час руху засобами зв’язку, тримаючи їх у руці; керувати електричними транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

Порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами, користувачами персонального легкого електротранспорту, гужовим транспортом, і погоничами тварин, -

тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн).

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