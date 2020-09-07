Столична влада та компанія BOLT визначили спільні дії для врегулювання ситуації із наданням сервісу з прокату електросамокатів

У результаті конструктивного діалогу між КМДА та компанією Bolt були визначені спільні дії про врегулювання правової колізії щодо запровадження сервісу з прокату електросамокатів у столиці. Про це йдеться в спільній заяві міської влади і компанії Bolt.

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Обидві сторони дійшли згоди про наступне:

1. Чинне законодавство сьогодні не має ефективного регулювання щодо користування та безстанційного прокату електросамокатів.

Такі види транспорту, як електросамокати, жодним чином не визначені в Правилах дорожнього руху (ПДР). Та повністю відсутня законодавча база, яка б регулювала їх використання. Це може призводити до аварійних ситуацій на дорогах та пішохідних тротуарах. Тому для даного виду транспорту необхідне запровадження особливих норм та правил безпеки. Основна мета – зробити водіїв електросамокатів та інших видів так званого «мікротранспорту» повноцінними учасниками дорожнього руху з відповідними правами та обов’язками.

2. Електросамокати є частиною інфраструктури сучасного міста.

Електричні самокати, велосипеди, сігвеї та інші види «мікротранспорту» – це світовий тренд, який сьогодні розвивається за співпраці компаній із державними органами влади в багатьох містах Європи, США, Азії та демонструє попит на послуги прокату і спільного користування. Що дозволяє швидко вирішити проблему «останньої милі», уникаючи дорожніх пробок та знижуючи транспортне навантаження на дороги. Крім того, «мікротранспорт» є екологічною альтернативою двигунам внутрішнього згоряння, що суттєво знижує викиди СО2 в атмосферу. Такі види транспорту незабаром стануть однією з привабливих сфер для фінансових інвестицій.

3. Місто завжди активно підтримувало і підтримуватиме розвиток інвестиційних проектів у столиці.

Враховуючи попит на електросамокати як допоміжний транспортний засіб, КМДА сприятиме втіленню проектів, які започаткувала компанія Bolt. Але – керуючись нормами законодавства, правилами та безпекою мешканців і гостей столиці.

Також, зважаючи на важливість підтримки підприємницької діяльності та інновацій для розвитку міської інфраструктури, КМДА продовжить конструктивний діалог з компанією Bolt і розробку спільної концепції задля реалізації проекту з надання послуг прокату і спільного користування самокатами.

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З метою організації ефективної роботи сторони визначили наступний план дій:

  1. Протягом найближчого часу, терміново, розробити перелік правил із безпеки та використання, якими будуть послуговуватись користувачі самокатів протягом тестового періоду, що триватиме до кінця сезону 2020 року (орієнтовно жовтень-листопад).
  2. Створити спільну робочу групу із залученням представників адміністрації міста, поліції, народних депутатів та представників бізнесу для обговорення та напрацювання пропозицій щодо законодавчого регулювання на рівні міста та держави.
  3. Перші кроки з реалізації ініціативи компанії Bolt у наданні інноваційного сервісу з прокату електросамокатів, виявили низку прогалин у чинному законодавстві щодо «мікротранспорту». Тим не менш, міська влада та Bolt, шляхом переговорів, визначили напрямки спільної роботи задля врегулювання ситуації та втілення в Києві, а за ним і в інших містах України, інвестиційних проектів із розвитку інфраструктури міського «мікротранспорту» – йдеться в спільній заяві КМДА та компанії Bolt.

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