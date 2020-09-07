Тест-драйв для керівника Tesla провів особисто бос німецької компанії Герберт Дісс.
Засновник компанії Tesla Ілон Маск провів ревізію своєї нової Гігафабрики у Берліні, зустрівся з місцевою владою, дав кілька інтерв’ю та зустрівся з головою Volkswagen Гербертом Діссом, котрий дозволив Маску оцінити два своїх електромобіля.
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У короткому інтерв’ю Ілон Маск зазначив, що розповість подробиці свого візиту, під час вересневого заходу Battery Day, але вже зараз може сказати, що це буде “радикальне переосмислення ключових технологій з виробництва автомобілів, включаючи конструкцію, розробку і виробництво”.
Після візиту до Берліну, Маск вирушив до міста Брауншвейг, розташованого неподалік Вольфсбурга – домівки “Фольксваген”. Там, прямо в аеропорту, він зустрівся з Гербертом Діссом, керівником Volkswagen, котрий познайомив конкурента з продукцією своєї компанії.
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