Німецький автовиробник сподівається посилити свої позиції на ринку електромобілів, завдяки 100% електричному Panamera.

Коли компанія Porsche представила повністю електричний Taycan, багато хто поспішив назвати його електричною версією Panamera. Насправді ж Panamera більший за габаритними розмірами, хоча й поділився частиною компонентів та дизайном з Taycan. Тепер же стало відомо, що Panamera матиме власну повністю електричну версію, компонентами для якої поділиться вже Taycan.

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У інтерв'ю порталу GoAuto Australia, після світової прем'єри нового Panamera 2021 року, віце-президент Porsche, доктор Томас Фрімут, заявив, що зараз розглядається повноелектрична версія чотиридверного седана.

Фото: Porsche Taycan / Porsche

“Ми повинні думати, чого прагне ринок, і зараз ми пильно стежимо за успіхами Taycan, аби побачити, що знадобиться покупцям в майбутньому”, – сказав Фрімут.

Що стосується цільових ринків, Porsche не бачить жодного перекриття між цими двома автомобілями, посилаючись на те, що автомобілі будуть різними за габаритами, характеристиками та ціною.

Фото: Porsche Panamera / Porsche

Фрімут зазначив, що Panamera більше, ніж Taycan, підкресливши, що це великий автомобіль з великою кількістю внутрішнього простору, в порівнянні з Taycan.

Крок Porsche з повністю електрифікованою версією Panamera не є несподіванкою. Більшість продажів Panamera в Європі припадає на гібриди, плюс вже замовлено кілька одиниць Taycan, більшість з яких досі не виконані, через затримки.

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