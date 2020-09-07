Немецкий автопроизводитель надеется усилить свои позиции на рынке электромобилей, благодаря 100% электрическому Panamera.

Когда компания Porsche представила полностью электрический Taycan, многие поспешили назвать его электрической версией Panamera. На самом деле Panamera больше по габаритным размерам, хотя и поделился частью компонентов и дизайном с Taycan. Теперь же стало известно, что Panamera будет иметь собственную полностью электрическую версию, компонентами для которой поделится уже Taycan.

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В интервью порталу GoAuto Australia, после мировой премьеры нового Panamera 2021, вице-президент Porsche, доктор Томас Фримут, заявил, что сейчас рассматривается полноэлектрическая версия четырехдверного седана.

"Мы должны думать, чего хочет рынок, и сейчас мы пристально следим за успехами Taycan, чтобы увидеть, что понадобится покупателям в будущем", – сказал Фримут.

Что касается целевых рынков, Porsche не видит никакого перекрытия между этими двумя автомобилями, ссылаясь на то, что автомобили будут разными по габаритам, характеристикам и цене.

Фримут отметил, что Panamera больше, чем Taycan, подчеркнув, что это большой автомобиль с большим количеством внутреннего пространства, по сравнению с Taycan.

Шаг Porsche с полностью электрифицированной версией Panamera не является неожиданностью. Большинство продаж Panamera в Европе приходится на гибриды, плюс уже заказано несколько единиц Taycan, большинство из которых до сих пор не выполнены, из-за задержек.

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