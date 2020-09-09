Німецький виробник показав універсал Variant та вседорожню версію Alltrack. Чb будуть вони в Україні?

У порівнянні з Golf Variant попереднього покоління, новинка додала в розмірах. Його довжина склала 4633 міліметра (на 71 мм більше, ніж у попередника), а колісна база витягнулася на 51 мм (до 2686 мм). В довжину Variant більший за хетчбек 8 покоління на 349 мм.

Завдяки цьому простір для ніг задніх пасажирів виріс на 38 мм. Обсяг багажника збільшився несуттєво - всього на шість літрів до 611 л. При складених сидіннях другого ряду там можна вмістити до 1642 літрів вантажу. П'ята дверка у Variant відкривається за допомогою електроприводу, а в багажнику з'явилися нові гачки для сумок, кріпильні кільця і дві розетки - на 12 і 230 вольт.

Моторну гамму і інше оснащення універсал повністю запозичив у хетчбека. На ринках Європи хетчбек пропонують з 1,0-літровими і 1,5-літровими бензиновими двигунами TSI evo, 2,0-літровими дизелями TDI і гібридними силовими установками. Також вже заявлена "заряджена" версія Variant R, яка отримає чотирициліндровий мотор об'ємом 2,0 літра і повний привід.

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Модифікація Golf Alltrack має відповідний обвіс, збільшений кліренс та систему повного приводу 4Motion. Сидіння в салоні мають позначку Alltrack. У максимальній комплектації такий універсал здатен буксирувати двотонний причіп.

На європейський ринок новинки вийдуть до кінця нинішнього року, а в інших країнах з'являться тільки в 2021 році. В Україні "восьмий" Golf стане доступним для покупців лише в 2021 році, причому лише в кузові хетчбек. Доля універсала та "Олтрека" дялукраїнців поки що невідома через малий попит на ці типи кузова.

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