Власним досвідом поділився ведучий Авто24 Сергій Волощенко.

Від купівлі VW Golf GTI на автоуакціоні в США до реєстрації в Україні пройшло довгих сім місяців. За цей час автомобіль придбали, привезли в американський порт, звідки він морем дістався Одеси. Далі "Гольф" розмитнили та доставили в Київ. Тут його відремонтували, сертифікували та поставили на облік.

Загалом усі ці процедури обійшлись власнику у 16 000 доларів США. І це при тому, що автомобіль на аукціоні виграли за 5100 дол. Так, дорого обішлася дорога до України, розмитнення, запчастини та ремонт. Інші платежі у кілька сот доларів ніби-то не великі, але теж "набігла копієчка". Однак тепер – фінал!

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Щасливий власник робить пергий повноцінний тест-драйв VW Golf GTI, розповаідає про відмінності американської версії від європейської та вимяряє динаміку – розгін з нуля до першої сотні.

Дивіться відео про VW Golf GTI зі США на каналі BigTest:

Нагадаємо, що нещодавно презентували Golf GTI восьмого покоління..